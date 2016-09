Carta de Bosch a Monseñor Tomás F. Reilly

En toda su campaña electoral de 1962, Bosch hablaba de la necesidad de modificar la Constitución y se refería a la de 1961, vigente al momento del ajusticiamiento de Trujillo. Pero éste también era un plan del Consejo de Estado, que gobernó durante todo el año 1962 y la reformó en diciembre de ese año, con la que Bosch se juramentó. Consideró que ésa también debía ser modificada, y la Asamblea Constituyente que había sido elegida en las elecciones que ganó el PRD, inició sus trabajos en enero de 1963. De inmediato se iniciaron los pronunciamientos en contra de ella, principalmente por la Iglesia, en la voz de Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, quien había formado parte del Consejo de Estado y era parte del gobierno cuando se aprobó la Carta de 1962.



Pérez Sánchez protestaba porque se estaba contemplando “una educación laicista a la manera de Hostos y un concepto exótico de matrimonio y familia (“un atentado de lesa patria”), y quiso embarcarse en una estéril polémica con la senadora Thelma Frías Montalvo. Agitando una vez más la hoz y el martillo, quizás como simple recurso efectista, defenderá la religiosidad dominicana de un 98% de la población del país”. (Sáez, José Luis, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, pág. 73).



Esa Constitución de 1963, conocida como “Constitución de Bosch”, se promulgó el 29 de abril. Se la consideró atea, porque no contemplaba la inclusión del Concordato, acuerdo que el Estado dominicano había firmado con el Vaticano en 1954 y que regulaba las relaciones entre estos dos estados, que había figurado en la Carta Magna desde su firma; y comunista, porque se la suponía influenciada por Cuba, con temas tales como reforma agraria.



En realidad, la recién promulgada Carta Magna propugnaba por proteger la dignidad humana y promover y garantizar su respeto. Garantizaba la libertad de asociación política, eliminaba discriminaciones salariales en base a sexo, edad o estado civil, se garantizaban medidas económicas como la eliminación del minifundio y del latifundio. Los agricultores tendrían mercado seguro para sus cosechas.



¿La no inclusión del Concordato significaba que la enseñanza sería laica? ¿Hablar de Reforma Agraria era hablar de comunismo?



Bosch trató de explicar. En un discurso pronunciado el 4 de abril de 1963, que aunque se refirió a diversos temas, se concentró principalmente en la Reforma Agraria, dijo que “cuando hablamos de Reforma Agraria, hablamos de cien tareas como mínimo, como la cantidad que debe tener una familia campesina… …Hay mucha gente asustada. Hay gente que tiene mil tareas, y dos mil tareas y cinco mil tareas que están asustados cuando hablamos de Reforma Agraria, porque ellos creen que se les van a quitar sus tierras y se consideran latifundistas, se asustan con la palabra latifundista. Tres mil tareas, 4,000 tareas no son un latifundio.”



La penetración de la iglesia y de los norteamericanos puede colegirse en la carta de Bosch a Reilly, que reproducimos a continuación, donde señala que conversó varias veces con la Iglesia para que su opinión fuera considerada y que también había hablado con el Embajador John Bartlow Martin….

Finalmente la Constitución de 1963 fue derogada el mismo día del golpe, y el Triunvirato se juramentó por la reinstalada de 1962.



Años más tarde, se ha pensado que la Constitución de 1963 ha sido la más avanzada de todas las que han existido en nuestro país. Así lo reconoció el New York Times, en comentario reproducido por El Caribe, tan pronto como cinco días después del golpe, que hizo la siguiente observación editorial indicando que República Dominicano era “un país pequeño, pobre y sin importancia… …Es el caso del ex presidente Bosch, un hombre de mente amplia, de altos principios intelectuales, que trató de gobernar a una sociedad débil, dividida, medio analfabeta, como si se tratara de una democracia madura”.



Al final, debemos pensar en la frase que mucho se utiliza cuando una persona no entiende unas instrucciones, y se dice que no entiende porque no las ha leído. Se sigue diciendo que si las lee, tampoco las entiende. Y que si las entiende, no les hace caso. ¿Los críticos de la Constitución de 1963 la leyeron y la entendieron? La conclusión es que no. Mucho menos le hicieron caso…

A continuación incluimos la carta de Bosch, publicada por el Caribe

el 25 de abril de 1963

Abril 16, 1963

Monseñor Tomás F. Reilly,

Prelado de San Juan de la Maguana

SAN JUAN DE LA MAGUANA.

Venerado Monseñor:

El problema de la Constituyente y del atraso social de nuestro pueblo, que se advierte en la estadística a que se refiere su carta del día 31 de marzo próximo pasado, así como la descomposición social que cualquier lector interesado puede advertir viendo en los periódicos los numerosos avisos, me preocupa en igual grado que a usted.



Unas pocas horas antes de redactar esta respuesta he estado hablando en presencia del Honorable Embajador Martin y de seis oficiales del Ejército, con una Diputado del PRD a la Constituyente, y le explicaba mi desazón por la forma confusa, y mejor diría ambigua, que se le está dando a la nueva Constitución de la República. Usted pensará que si de la Constituyente sale una Carta Fundamental impropia yo tendré responsabilidad en ello. Pero es lo cierto que no la tendré.



No mantengo contacto alguno con los constituyentes porque creo que ellos forman un poder soberano, y además porque entiendo que crear la democracia es un deber de todos los dominicanos y por tanto cada uno debe cargar con su responsabilidad. Un hombre solo no puede construir y mantener un régimen democrático.



Le decía al constituyente a quien he aludido que yo no entendía por qué debía decirse en la Constitución que nuestro pueblo es fundamentalmente cristiano, cuando lo cierto es que es mayoritariamente Católico; y este punto es sólo un ejemplo de la confusión y ambigüedad a que me he referido.



Al Excelentísimo Señor Nuncio de su Santidad, Monseñor Clarizio le pedí el día 18 de febrero que hablara él mismo con los constituyentes, a fin de que les transmitiera sus ideas y sus preocupaciones y le pedí que movilizara algunos sacerdotes y a personas interesadas en hacer llegar hasta ellos las ideas de la Iglesia. A usted le repito esa petición, y ojalá la haga extensiva a otros sacerdotes y a algunos de sus feligreses.



Me parece, Monseñor, que la tarea de construir aquí un verdadero régimen democrático está afectada por el hábito de nuestro pueblo a depender de un solo hombre; y usted y yo y todos los que sabemos que ese hábito es malsano, debemos colaborar en la obra de ir señalando la responsabilidad de todos en lo que debe ser obra de todos.



Por don Fabio Herrera he tenido noticias de que ha estado dos veces en contacto con él, y cuando venga a la Capital me gustaría cambiar impresiones con usted.

Tengo en estudio su comunicación sobre “CARITAS”, y espero contestarle en los próximos días.



Le pide la bendición su devoto,

JUAN BOSCH.