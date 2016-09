“En el país no hay un plan de apoyo real a las artes visuales”

La mayor satisfacción de la artista plástica Iris Virginia Pérez ha sido crear por convicción, por amor y pasión, no por imposición o el deseo de encajar en un patrón pre determinado. Por medio a lo que hace puede exponer las cosas que rechaza, piensa y cree, es lo que siempre deseó y le inculcaron sus padres desde niña. A Iris Virginia le preocupa la falta de equidad e intolerancia entre las distintas culturas, el acoso las violaciones, enfermedades, abuso a niños y adolescentes; la delincuencia, violencia doméstica, tráfico de vidas, entre otras situaciones en la que los seres que habitan este mundo viven sumergidos. La artista tiene en calendario una muestra en Barcelona, España, para el otoño y en el Museo de Arte Moderno a principios del 2017; además participará en la XX Bienal Internacional de Artes Visuales de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde su obra “Buscando el Sol” fue seleccionada.

¿Por cuál medio le interesa más expresarse y por qué?

Dibujo, pintura, escultura, cerámica, performance, grabado pienso que han sido parte de mi proceso de creación, siempre, tengo tiempo que traiciono a uno por otro. Aunque mi pasión mayor ha sido el dibujo, (papel, grafito, tintas, instante, pulso, la no existencia), son parte de las sensaciones y los motivos que me acercan a este medio y que me han llevado a transitar por lugares insospechados.



¿Qué busca como artista?

Conexión y luz, y por esos caminos desaparecer, y que las personas conecten con las reminiscencias que se dejan traslucir a partir de esas vivencias y puedan penetrar y encontrar esa luz, sin importar la realidad que les haya tocado vivir. Pero también hay otra parte importante de mi obra que trata la parte sanadora desde nuestra alma, la importancia de trabajar con la energía vital y las leyes espirituales, y así volver a la naturaleza, canalizar la luz, reconocer las gracias que habitan nuestro entorno y dentro de nosotros, y por medio a distintas acciones, concientizarnos y estar en posibilidad de asumir actitudes que creen cambios reales.



¿Cómo entiende que ha evolucionado en su obra?

He vivido transitando, desde el dibujo, la pintura, la cerámica, performance…asumiendo situaciones necesarias en esos recorridos. Mi evolución ha ido a la par con ese transitar, y ha hecho suyo cada instante vivido, convirtiéndolo en un motivo, una nota adjunta para recordar, un espacio en blanco que hay que llenar con propuestas nuevas, sin olvidar cual ha sido el recorrido para llegar a ese punto preciso de mi existencia creativa.



¿En RD se puede vivir del arte?

Muy difícil para el creador que hace una obra no sujeta al gusto de quienes su interés es solo decorar un espacio, o que combine con un mueble. Porque si de eso estamos hablando, no es arte. Es difícil si desde el Ministerio de Cultura o las instituciones encargadas de velar por el desarrollo de los artistas no se organizan proyectos de adquisición de obras, que vayan a los museos y las instituciones públicas, para que los creadores puedan tener recursos y puedan continuar sus procesos de creación sin la carencia habitual de un buen espacio y hasta materiales, y cuando existe una posibilidad de adquisición por parte del Estado es todo muy parcializado al mismo grupo que está en todas las instituciones.



¿El arte en RD recibe apoyo?

No creo que exista mucho apoyo. Un joven se inscribe a estudiar artes y desde ya se enfrenta a carencias de materiales y recursos para la creación. El artista se planifica para realizar una exhibición y es casi imposible conseguir patrocinio para toda la parte logística tan necesaria y hasta para la creación de las obras en sí. Si eres seleccionado para un evento internacional, muchas veces tienes que rechazarlo porque no encuentras patrocinio para ticket aéreo y manutención en el lugar donde estará tu obra, a menos que lo garantice la institución que organiza o que tengas el apoyo de alguien.



¿Qué retos ha enfrentado?

Ignorar los muros invisibles que siempre han existido, intentando parar este indetenible proceso de creación que hasta hoy sigue intacto. Traspasar la línea de horizonte que es más mental que física. Navegar hacia el interior a sabiendas de que lo que nos rodea no es un mar de rosas.



¿Cómo visualiza las artes visuales en RD en el futuro? ¿Por qué?

Debo estar esperanzada, o espero estarlo ya que hasta tenemos un nuevo ministro de Cultura, que espero que entienda que las artes visuales existen, algo que los ministros de cultura anteriores ignoraron totalmente. Que todo debe iniciar con una buena educación artística y para eso debemos tener buenas escuelas en los pueblos, equipada con materiales y recursos necesarios para que haya un real desarrollo. Que los egresados de las escuelas de Bellas Artes sientan orgullo de adquirir su conocimiento allí, y no en otra institución como está pasando actualmente, que los maestros perciban sueldos e incentivos de acuerdo a su importante labor, para que su decisión de ser educadores no vaya en desmedro de su proceso de creación que debe ir paralelo, que haya una inversión en la obra de los creadores visuales para que puedan costear su proceso de creación, y que exista una política exterior de darlos a conocer fuera de nuestras fronteras; que exhibir no sea un dolor de cabeza por lo que representa económicamente, que podamos ver colecciones de obras con la creación de museos de importantes artistas ya fallecidos, como Domingo Liz, Ramón Oviedo. Que se rompan los muros creados ya que siempre son los mismos artistas los que han sido beneficiados y nos representen en los principales eventos nacionales e internacionales, que ha hecho que el universo de creadores que están dedicados a su obra en Dominicana no se conozcan, porque todo ha sido muy parcial y sujeto a intereses personales de un grupito. Si esto comenzara a pasar, el futuro de las artes visuales en el país sería más positivo.

Consideración

La educación artística debe contemplar la importancia del coleccionismo, especialmente de arte contemporáneo, para que los que vayan creciendo sepan en qué van a invertir”.

Percepción

Con todo y la creación del Ministerio de Cultura, las personas en los cargos no han tenido el interés de crear un plan de apoyo a las artes, por competencia interna, no les han dejado hacer la labor para la que fueron nombradas”.