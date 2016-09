Luis Miguel de Camps García es el segundo hijo de Hatuey de Camps Jiménez, fallecido recientemente y tras la muerte de su progenitor asumió la secretaría general del Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD) que fundó junto a su padre y otros políticos que habían hecho carrera en el Partido Revolucionario Dominicano. Creció en un ambiente de poder y exposición pública por ser hijo de un político de tanta trascendencia como Hatuey de Camps y de la artista Cecilia García, pero tratar directamente con el joven político es descubrir una persona sencilla, afable, con conocimiento de la realidad social dominicana y una clara visión de la política.



El secretario general del PRSD tiene 36 años, abogado de profesión, con maestría en las universidades de Georgetown y de Harvard, de Estados Unidos, catedrático universitario por 12 años y fundador de la firma de abogados De Camps, Vásquez y Valera. Es el productor y conductor del programa “Es Así” que se difunde por CDN. En entrevista con elCaribe habló de su visión de la política y de país y del legado de su padre y mentor.



¿Cuál es la ruta que seguirá el PRSD ya que su principal figura no está?

El PRSD es un partido fundado por nuestro líder Hatuey de Camps y un grupo de hombres y mujeres que le acompañamos, pero su ideólogo real y originario es José Francisco Peña Gómez, porque el PRSD surgió, nació con la visión de mantener vigente y con firmeza los principios primigenios planteados por José Francisco Peña Gómez, y en esa labor es que nos hemos dedicado todos estos años. Con la ausencia de nuestro líder, su ausencia física, es un golpe difícil, es una nueva realidad, un golpe duro... Hatuey es insustituible. Pero al mismo tiempo, los dirigentes del PRSD tuvimos en él un ejemplo de conducta, transparencia y sobre todo, lo que todo el mundo reconoce, amigos y contrarios, un ejemplo de firmeza. Con esa firmeza el PRSD se va a mantener, el partido no se va a amilanar y por el contrario, el compromiso que se asumió al momento de crearse, ahora se fortalece porque le vamos hacer honor a su líder, el compañero Hatuey. Así que con la muerte de Hatuey, el compromiso no disminuye, el compromiso se fortalece y se profundiza.



¿Cuál es su visión de la política?

Siempre he tenido una visión clara de la política. Es una actividad de servicio y quien la ve como una forma de enriquecerse o de engancharse a posiciones, es una de dos cosas o las dos cosas juntas, o no sabe lo que es la política o no tiene buenas intenciones. La política es una actividad dura, de mucho trabajo, pero es la actividad en la que mayor cantidad de bien se puede hacer para el país. La política no es simplemente una opción, es una obligación cívica porque todos estamos obligados a activarnos políticamente. Algunos disponen de menos tiempo y lo hacen a medias, pero otros entendemos que debemos sacrificar ciertas cosas para disponer de tiempo y dedicarlo a la política. Por eso que te acabo de decir, porque la política es una actividad fundamental, porque si no participamos de todas maneras va a seguir y también nos va a afectar y lo más probable es que si no participamos en ella, nos va a afectar de manera negativa, por eso hay que participar para influenciar positivamente.



La actividad política está muy desacreditada, ¿usted no le teme a eso?

Hay razones para desacreditar a algunos políticos que tal vez son un número importante, pero no son la mayoría, lo que sucede es que las noticias negativas tienen más cobertura que las positivas. No nos preocupa el descrédito de la política porque conductas correctas como la que tenemos, ese descrédito no nos va a afectar, de hecho parte de nuestra meta en la política es dignificarla, y que el pueblo sepa que hay espacios de esperanza como el PRSD, que hay posibilidades de hacer política dignamente como el caso de nuestro partido, y que se sepa que se puede hacer política sin comprometer los valores morales para poder trabajar para nuestro país. No podemos dejar de actuar por temor a las percepciones, lo que hay que hacer es actuar correctamente para influir positivamente en esas percepciones. Yo nací y me crie en el ambiente político.



¿Se considera el heredero político de su padre?

Hasta ahora soy el que más involucrado ha estado, pero todos hemos estado involucrados, yo si soy el que más ha estado involucrado y que he decidido hacer carrera política. Somos mucho y el más pequeño tiene 16 años así que no se puede descartar que muchos de mis hermanos decidan hacer carrera política. Yo no puede decir que me considero heredero o que no me considero eso. Eso tendrá la gente que entenderlo y la única forma de que el pueblo lo entienda así como lo está planteando es si actuamos como el compañero Hatuey de Camps nos enseñó, de manera firme, de manera correcta y que podamos estar tranquilos con nuestra conciencia siempre, y que sean los hechos los que digan en el futuro.



¿Cuándo descubrió su vocación política?

Desde siempre, hace 30 años desde niño y mamá lo sabía. Siempre supe que tenía una inclinación por la actividad política sobre todo por la pasión con que veía a mi papá desempeñarse en la carrera, me inspiró admiración y me despertó la vocación. Aunque desarrollé la vena artística mi madre, nunca me visualicé realizado en esa área, sino en la actividad política a la que pienso dedicarme a tiempo completo. Desde muy joven ingresé a la Juventud Revolucionaria del Partido Revolucionario Dominicano, desde los años 90, luego fui fundador del PRSD del cuál fui presidente del Distrito y vicepresidente nacional.



¿Cómo es la experiencia de ser hijo de dos figuras públicas y sobre todo en un ambiente de poder?

Yo siempre he dicho que el ambiente público para mí ha sido lo normal porque mis padres ambos han sido figuras públicas y eso fue lo que yo conocí y lo que viví. Algunas cosas que algunas personas le sorprenden, a mí no. Mi mamá es una mujer extraordinariamente trabajadora, muy demandante en todas las cosas que hace dentro de sus facetas artísticas. El tema de la música es algo que hemos heredado, es parte de mi pasatiempo y cuando estuve en el bachillerato fui parte de una banda de música de rock. Es parte de la vida saber combinar las cosas, la música y el arte alimentan el alma y permite encontrar fortaleza y tranquilidad para enfrentar mejor los retos del día a día.



¿El liderazgo político se construye o se hereda?

El liderazgo político se construye, no se puede heredar del todo porque cada ser es quien es. Aunque puedan haber muchos factores comunes entre uno y sus progenitores siempre habrá diferencia y eso lleva a que cada quien tenga que trillar su propio camino. Obviamente, cuando uno cuenta con un mentor se puede caminar por un trayecto más directo por decirlo de alguna manera, para el crecimiento y el desarrollo del liderazgo. Pero si no hay un trabajo propio no es posible heredar las querencias, afectos, lealtades de sus progenitores, es necesario trabajar porque no cae de la mata.

Vivo en la realidad

El hecho de que mi origen sea de clase media alta, no quiere decir que no conozca la realidad de mi país porque yo no viví en una burbuja”.

Oposición justa

Una oposición que se respete, que sea madura, tiene que ser justa, no se le puede tener miedo a la justicia. Se debe criticar y hacer propuestas”.