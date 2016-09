Tulio Cestero.

01/10/2016 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

A Tulio le heivía la sangre

Poique le negó Lilí

Una bequita en Parí

Y empezó a correi vinagre

Dede aquei buen aibitraje

No le dijo ma Presidente

Sino ogro de grandej diente

Un sanguinario ditadoi

Poi no haceile ei favoi

De poneilo reluciente.

La caitica de Cetero

Alababa a Lilí

Su pluma, dede Parí

Le seiviría por entero

Dede febrero hata enero

Contando to suj hazaña

Econdiendo aiguna maña

Que lo sepa todo ei mundo

La Hitoria va pa un cambumbo

Cuando supe la patraña.