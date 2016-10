Video: “lamentablemente ya no quiero ser policía”, dijo segundo teniente que denunció maltratos físicos

El segundo teniente de la Policía, Francisco Antonio Díaz Hernández, denunció que recibe maltrato físico por lo que decidió renunciar a la institución, donde tenía 21 años.

En un video que colgó en las redes sociales, el agente, perteneciente a San Cristóbal, dijo que entregó su carné y su arma de reglamento y que está consciente de todo lo que le puede sobrevenir por esa acción.

El uniformado deploró las condiciones de vida en que vive y el poco salario que devenga, a pesar de los años de labor.

Dijo que ha recibido maltrato físico en la Compañía de San Cristóbal, donde está asignado,

“No me importa las consecuencias que traiga, las consecuencias que puedan tomar los superiores, nada de eso me importa, lo que si es que nadie va a acabar conmigo por exceso de trabajo”, expresó Díaz Hernández, quien dijo que nadie lo puede sindicar en hechos delictivos como las drogas.

Dijo que para verse involucrado en hechos delictivos prefirió entregar su pistola y su carné “lamentablemente ya no quiero ser policía”, agregó, al resaltar que también recibió abusos cuando laboraba en la compañía de la institución del orden en Haina.

“Entonces, para yo caer en un gancho y me vayan a meter preso por un gancho, prefiero dejar la Policía”, declaró en el video que dura 2 minutos y 27 segundos, donde indicó que estuvo a punto de cometer una locura, la cual no detalló.

Resaltó que al igual que muchos otros agentes no tiene a nadie en la Policía (cuña), por lo que no ruega, y agregó que posee muchas deudas y que hasta su tarjeta tiene empeñada.

“Basta de tanto abuso, basta de todo, no aguanto más, lo que yo quiero es mi pensión o que me boten de la Policía, pero ya no aguanto más”, narró el segundo teniente y agregó que paga 3,000 pesos de casa y a veces tiene que conchar para poder pagarla.

Winston Santana, mayor retirado de la institución, confirmó este sábado al comunicador Félix Victorino vía telefónica por CDN, que conoció al oficial y que no tiene entendido que nunca ha tenido manchas, “me parece era un hombre serio en lo que lo conocí”.

Hecho similar

Casualmente, hace exactamente un año este mes de octubre, el raso de la Policía, Daurin Muñoz, subió un video a las redes sociales en el que deploró los bajos salarios que devengan y las precariedades por las que pasan agentes de la institución.