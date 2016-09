Wisin llora muerte de hija: “Qué dolor tan grande tengo”

“Gracias mi Dios por 1 mes de vida, 1 mes de Victoria”, inicia diciendo el mensaje que publicó el cantante urbano Wisin en sus redes sociales para dar a conocer la pérdida de su pequeña hija Victoria. La bebé padecía del síndrome de Patau o trisomía en el par 13. “Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor! PRINCESA #Victoria te volveré a ver en el cielo, qué dolor tan grande tengo, Dios ayúdame. Aprovecho para agradecer a millones de personas que estuvieron orando por nuestra familia y por nuestra Victoria. Gracias porque en todos los gestos y palabras que tenían con nosotros pudimos ver a Dios cada día. #misericordia mi princesa acaba de fallecer”, decía el mensaje que publicó alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes.



Juan Luis Morera Luna, nombre de pila del cantante, y Yomaira Ortiz, su esposa, conocieron la condición de la pequeña, la tercera hija de la pareja, al quinto mes de embarazo cuando los médicos les presentaron el aborto como una alternativa, lo que ellos no consideraron. “No aborten sus bebés, aunque los doctores les hagan esa recomendación. Los médicos tratan de convencerte de que el aborto es lo correcto, pero ese no es el camino que Dios quiere que elijamos, porque no somos quiénes para decidir la vida de un ser humano, aunque sea nuestro hijo. Confíen en que Dios tiene un plan perfecto, aunque no sepamos por qué, ni sepamos cómo. Victoria ha cumplido cada uno de sus propósitos desde el momento que supimos lo que ella tenía”, rezaba un comunicado que emitió Yomaira. El popular regguetonero puertorriqueño se tatuó, en el antebrazo derecho, un ángel junto al nombre de Victoria, quien apenas tenía un mes de vida.