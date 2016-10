Almeyda critica que empresarios hagan política

Franklin Almeyda calificó como un problema la incursión de un sector empresarial en la actividad política y consideró “que eso no le conviene a ellos”.



El miembro del Comité Político del PLD dijo que la oposición desconoce el manejo de los asuntos del Estado cuando acusa a ese partido de que impondrá los integrantes del órgano electoral a su antojo.



“Y yo lo que digo es lo siguiente, el PLD todavía no tiene candidato que apoyar, había que esperar que se inscribieran todos, apenas terminaron recientemente de inscribirse todos los candidatos, y a todo esto falta evaluar los expedientes, quiénes califican”, explicó Almeyda en entrevista en el programa de D’Agenda del periodista Héctor Herrera Cabral.



“El rol de un partido no es el rol del empresario, y el rol del empresario no es el rol del partido, y ya estamos viendo empresarios metiéndose en la actividad política, porque parece que ven fácil que con invertir 200 o 300 millones de pesos pueden lograr una posición”, dijo.