Boston despidió en grande a David Ortiz

En una ceremonia de grandes dimensiones en el Fenway Park, la organización de los Medias Rojas le hizo ayer el último de los homenajes a David Ortiz en este 2016, la última campaña del dominicano en las Grandes Ligas.



Ante la presencia de los familiares de “Big Papi”, más sus compañeros de Boston del presente y del pasado, el alcalde de Boston, el gobernador del estado de Massachussetts y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, los Medias Rojas reconocieron lo hecho por Ortiz dentro y fuera del terreno en sus 14 temporadas con el equipo.



“Quiero darle las gracias a esta maravillosa organización, los Red Sox”, dijo Ortiz. “Ustedes me han dado tanto. Han confiado en mí, han luchado y me han apoyado. Quiero darle las gracias por creer en mí y darme la oportunidad de ser parte de esta maravillosa organización”.



Encabezados por el compatriota de Ortiz, Pedro Martínez -quien le recomendó a la gerencia en el 2003 que le diera un vistazo a Ortiz en los entrenamientos- integrantes de los Medias Rojas campeones del 2004 salieron de la puerta del Monstruo Verde para celebrar el legado de Big Papi, seguidos por miembros de las otras ediciones campeonas del 2007 y del 2013. Los tres títulos de Serie Mundial representan los primeros de Boston desde 1918.



“Ustedes me han sacado lo mejor día tras día”, dijo Ortiz al hablar directamente con sus compañeros del pasado y del presente. “Me han motivado a traer lo mejor de mí todos los días”.



Número retirado

El coach de tercera de los Medias Rojas, Brian Butterfield, le obsequió un par de botas marca L.L. Bean a Ortiz, para que pueda caminar cómodamente en el retiro. Y el ortopeda del equipo, Dan Dyrek, junto al presidente de operaciones de béisbol de Boston, Dave Dombrowski, le dio un bate de oro con el número 34.



Más adelante, se reveló que ese número 34 de Ortiz será retirado por el equipo en una ceremonia la próxima temporada. Presentes para el anuncio estuvieron las leyendas de los Medias Rojas e inmortales de Cooperstown, Carl Yastrzemski y Jim Rice.



Además de los honores dentro del Fenway Park, se anunció que un puente en el sector de Brookline en Boston llevará el nombre de David Ortiz, y que una calle en los alrededores del estadio también tendrá el nombre del dominicano.



El Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred -a quien Ortiz avisó en noviembre pasado que se retiraría después del 2016- anunció la creación de la David Ortiz Fellowship Program, una beca para estudiantes destacados que fomentará la diversidad en las gerencias de los equipos de Grandes Ligas.



Los Medias Rojas también revelaron que tanto Red Sox Foundations como los propietarios del equipo harán una donación de 500,000 dólares cada uno a la David Ortiz Children’s Fund en la República Dominicana y la Nueva Inglaterra.



Los himnos

Mary J. Blige cantó el himno nacional de Estados Unidos, como también lo hizo antes del primer juego de Serie Mundial de 2013. Los Medias Rojas también entonaron el himno nacional de la República Dominicana en honor a Ortiz, lo hizo el joven León Yamil Suberví Ramos, y Medina fue el encargado de realizar el primer lanzamiento ceremonial.



La pizarra del Monstruo Verde llevaba la leyenda: “Gracias, Big Papi”. Desde las torres de alumbrado se colgaron banderines. Y se podó la imagen de Ortiz en el césped del jardín central, tal y como sucedió durante toda la última serie de temporada regular ante Toronto.



Los aficionados en las gradas de jardín central sostuvieron pancartas que formaron el número 34 durante la ceremonia. Durante el encuentro, esas mismas pancartas formaron el mensaje: “Gracias, Papi”.



Después de la presentación de una serie de videos en la pantalla gigante del Fenway, que incluyó mensajes especiales de Martínez, Kevin Millar, Jonny Gomes, el boricua Mike Lowell y Dustin Pedroia, entre otros, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, hizo el lanzamiento de honor.



Acompañado de su papá, Leo Ortiz, David no dejó de hacerle honor a la memoria de su madre Ángela Rosa, fallecida en un accidente de tránsito en el 2002.



Ortiz rompió en llanto cuando habló de su difunta madre antes de recuperar la compostura y agradecer a sus compañeros y miembros de la organización, desde el propietario John Henry hasta el asistente del camerino Pookie Jackson.



También le agradeció a los aficionados, al arrodillarse y levantarse la gorra. También expresó su gratitud a la prensa, al Comisionado Manfred y al presidente Danilo Medina.



“Quiero darle las gracias a mi mamá”, dijo Ortiz, quien levanta las manos por su mamá al cruzar el plato luego de cada jonrón. “Dondequiera que estés, te quiero y te extraño”. Acto seguido, saludó a su papá, quien lo ha acompañado durante tantos de sus grandes momentos en el Fenway y otros estadios de Grandes Ligas. “Quiero darle las gracias a mi papá, quien me crió de la manera correcta y me enseñó todo lo que sé”.



Los Medias Rojas están clasificados a a la postemporada, donde Ortiz seguirá jugando en la próxima serie contra los Indios de Cleveland. l LAS MAYORES.COM/AP





Cambió a los Medias Rojas. También creo que cambió a la ciudad. Se convirtió en un símbolo de fortaleza y siempre será recordado por eso”

Rob Manfred

Comisionado de las gl





No solo hay que reconocer la clase de pelotero que fuiste, sino la tremenda persona que eres. Es un honor haber jugado contigo”

Pedro Martínez

Inmortal de cooperstown





Sin irrespetar a los demás grandes de este club, con lo que hemos visto en los últimos 14-15 años, no hay otro jugador con más importancia”

John Farrell

dirigente de boston







AñOS EQ J TB C H H2 H4 CE .AVG

1997 MIN 15 49 10 16 3 1 6 .327

1998 MIN 86 278 47 77 20 9 46 .277

1999 MIN 10 20 1 0 0 0 0 .000

2000 MIN 130 415 59 117 36 10 63 .282

2001 MIN 89 303 46 71 17 18 48 .234

2002 MIN 125 412 52 112 32 20 75 .272

2003 BOS 128 448 79 129 39 31 101 .288

200 BOS 150 582 94 175 47 41 139 .301

2005 BOS 159 601 119 180 40 47 148 .300

2006 BOS 151 558 115 160 29 54 137 .287

2007 BOS 149 549 116 182 52 35 117 .332

2008 BOS 109 416 74 110 30 23 89 .264

2009 BOS 150 541 77 129 35 28 99 .238

2010 BOS 145 518 86 140 36 32 102 .270

2011 BOS 146 525 84 162 40 29 96 .309

2012 BOS 90 324 65 103 26 23 60 .318

2013 BOS 137 518 84 160 38 30 103 .309

2014 BOS 142 518 59 136 27 35 104 .263

2015 BOS 146 528 73 144 37 37 108 .273

2016 BOS 151 537 79 169 48 38 127 .315

TOTALES 2408 8640 1419 2 472 632 541 1768 .286





Los lanzadores más castigados por DAVID ORTIZ 10 TURNOS O MÁS

LANZADORES TB H H4 CE AVG

Charles Nagy 12 8 1 4 .667

Jim Parque 18 11 1 4 .611

Carl Pavano 12 7 1 3 .583

Dustin Nippert 9 5 1 3 .556

Bryan Rekar 9 5 0 0 .556

Kevin Brown 11 6 1 5 .545

Jason Hammel 17 9 2 5 .529

Nick Blackburn 12 6 1 3 .500

Rich Harden 10 5 2 4 .500

Matt Harrison 12 6 0 1 .500

Ron Villone 8 4 1 4 .500

Seth McClung 8 4 4 7 .500

Philip Humber 10 5 1 3 .500

Sidney Ponson 40 19 3 10 .475

Scott Schoeneweis 17 8 0 0 .471

Ismael Valdez 15 7 0 2 .467

Brian Meadows 15 7 1 4 .467

Joel Pineiro 26 12 3 12 .462

Brett Myers 11 5 1 4 .455

Yovani Gallardo 11 5 1 3 .455

Carlos Silva 11 5 1 1 .455

Aaron Harang 11 5 1 6 .455

Odalis Perez 11 5 1 3 .455

Aaron Sanchez 9 4 0 1 .444

Henderson Alvarez 9 4 2 3 .444

Woody Williams 9 4 1 5 .444

Jhoulys Chacin 9 4 1 3 .444

Brian Shouse 16 7 0 6 .438

Jim Johnson 16 7 0 1 .438

Esteban Loaiza 30 13 0 4 .433

Roberto Hernandez 28 12 1 5 .429

Ryan Drese 21 9 1 3 .429

Tomo Ohka 14 6 1 4 .429

Steve Trachsel 7 3 0 1 .429

Jarrod Washburn 19 8 1 6 .421

Shawn Camp 12 5 1 6 .417

Gary Glover 12 5 3 4 .417

Jose Mercedes 12 5 1 2 .417

Brandon Morrow 17 7 3 5 .412

Rob Bell 17 7 3 4 .412

Felix Hernandez 39 16 2 8 .410

Chien-Ming Wang 39 16 2 11 .410

Edwin Jackson 22 9 2 8 .409

Kevin Gausman 25 10 3 8 .400

Dustin McGowan 15 6 3 4 .400

Randy Choate 10 4 0 3 .400

Blake Beavan 10 4 2 3 .400

Jamie Moyer 38 15 5 12 .395

Jamie Walker 18 7 3 11 .389

Jeremy Hellickson 26 10 3 4 .385

Ivan Nova 26 10 2 5 .385

Tom Gordon 13 5 3 6 .385

Hisashi Iwakuma 13 5 3 6 .385

Kevin Jepsen 13 5 0 0 .385

Chris Sale 13 5 0 2 .385

Miguel Batista 21 8 2 8 .381

Kevin Millwood 29 11 4 14 .379

Joe Blanton 32 12 4 8 .375

Jeff Suppan 32 12 2 7 .375

Brett Anderson 16 6 0 1 .375

Jason Berken 8 3 0 1 .375

Sean Douglass 8 3 1 6 .375

Ramon Martinez 8 3 1 7 .375

Julio Santana 8 3 1 2 .375

Matt Morris 8 3 0 1 .375

Javier Vazquez 30 11 3 6 .367

Chris Archer 41 15 4 19 .366

Francisco Rodriguez 11 4 0 2 .364

Alfredo Simon 11 4 1 1 .364

Kyle Drabek 11 4 2 4 .364

Dallas Braden 11 4 0 1 .364

Vance Worley 11 4 0 1 .364

Ervin Santana 36 13 4 9 .361

Max Scherzer 25 9 3 7 .360

Gil Meche 25 9 4 10 .360

Gavin Floyd 28 10 4 4 .357

Victor Zambrano 14 5 2 4 .357

Paul Abbott 17 6 1 3 .353

Bud Norris 17 6 2 5 .353

Jaret Wright 20 7 2 5 .350

Matt Moore 29 10 3 8 .345

Andy Pettitte 70 24 1 14 .343

Phil Hughes 35 12 2 8 .343

Mariano Rivera 38 13 1 4 .342

Jeremy Guthrie 44 15 3 9 .341

Rodrigo Lopez 45 15 0 1 .333

Scott Feldman 21 7 2 8 .333

Scot Shields 18 6 3 9 .333

Colby Lewis 18 6 3 5 .333

Rick Helling 18 6 1 2 .333

Josh Towers 15 5 4 8 .333

Ryan Franklin 12 4 3 7 .333

Orlando Hernandez 12 4 1 3 .333

Kyle Davies 12 4 0 1 .333

Nathan Eovaldi 12 4 0 0 .333

Scott Baker 12 4 2 4 .333

Frank Francisco 9 3 0 0 .333

Paul Quantrill 9 3 1 2 .333

Brian Fuentes 9 3 0 1 .333

Clay Rapada 9 3 0 1 .333

Jeff Samardzija 9 3 0 0 .333

Dana Eveland 9 3 0 0 .333

Aaron Fultz 9 3 1 6 .333

Brian Moehler 9 3 1 1 .333

David Pauley 9 3 1 1 .333

Mitch Talbot 9 3 0 1 .333

Jered Weaver 43 14 4 11 .326

Justin Verlander 37 12 2 4 .324

Mark Buehrle 90 29 4 15 .322

Joaquin Benoit 25 8 2 8 .320

John Lackey 47 15 3 12 .319

Freddy Garcia 47 15 3 8 .319

Jon Garland 22 7 3 6 .318

Joba Chamberlain 22 7 2 7 .318

Ricky Romero 32 10 1 7 .313

Paul Byrd 32 10 3 7 .313

David Robertson 16 5 0 2 .313

Jeff Weaver 26 8 2 4 .308

Wei-Yin Chen 26 8 1 6 .308

Ricky Nolasco 13 4 3 7 .308

Gio Gonzalez 13 4 1 1 .308

Jason Grimsley 13 4 0 3 .308

Anibal Sanchez 13 4 2 4 .308

Danny Duffy 13 4 0 3 .308

Dan Wheeler 13 4 0 2 .308

Brandon League 13 4 1 4 .308

Jake Peavy 13 4 1 4 .308

Jason Frasor 23 7 1 6 .304

David Wells 23 7 2 3 .304

Darren Oliver 20 6 2 6 .300

Ramon Ortiz 20 6 4 4 .300

Doug Waechter 20 6 2 4 .300

Chad Gaudin 10 3 0 1 .300

Justin Speier 10 3 0 0 .300

Dewon Brazelton 10 3 0 1 .300

Dave Bush 10 3 0 4 .300

Joe Kennedy 10 3 1 2 .300

Tommy Milone 10 3 3 3 .300

Travis Harper 10 3 1 1 .300

Yordano Ventura 10 3 1 1 .300

Jimmy Gobble 10 3 1 4 .300

R.A. Dickey 37 11 3 9 .297

Dan Haren 27 8 3 6 .296

A.J. Burnett 44 13 4 11 .295

Justin Masterson 17 5 1 2 .294

Mike Myers 17 5 1 6 .294



El Comisionado Manfred defiende al dominicano en el tema de esteroides





De visita al Fenway Park, el Comisionado Rob Manfred defendió a David Ortiz de un reporte, sin confirmarlo, de que dio positivo a una sustancia para mejorar el rendimiento hace una década. El New York Times reportó en 2009 que Ortiz era uno de los peloteros en una lista que resultaron positivos en una prueba de estudio realizada en 2003 a muestras de orina, con la intención de determinar el grado del uso de esteroides en el béisbol.

Manfred dijo ayer que había al menos 10 nombres en la lista de los que se puede dudar su inclusión por “razones científicas legítimas”. “Incluso si apareces en la lista, es completamente posible que no seas positivo”, dijo Manfred.

Cuestionado sobre si había algo que el béisbol podría hacer para ayudar a Ortiz a limpiar su reputación, Manfred dijo que los resultados fueron destruidos. Dado que Ortiz no violó las reglas antidopaje del béisbol, el único daño del reporte es con su legado y su candidatura al Salón de la Fama.





541

cuadrangulares disparó Ortiz en su carrera en las Grandes Ligas. También remolcó 1,786 carreras. Números de inmortal.





Agradece la visita

del presidente Medina

BOSTON. Danilo Medina compartió con David Ortiz la emoción de su despedida de las Grandes Ligas.



Ataviado con gorra y abrigo de los Medias Rojas de Boston, así, Danilo Medina lanzó la primera bola en el último juego de la temporada regular del Big Papi.

Ocurrió en el Fenway Park, hogar de los Medias Rojas de Boston. Luego del lanzamiento, Danilo Medina y David Ortiz se confundieron en un emotivo y efusivo abrazo.



Acto seguido, el Big Papi, visiblemente emocionado, sacó su celular y se tomó un selfie con Danilo Medina.



De su lado, la gloria del deporte dominicano agradeció la presencia de Danilo Medina.



“Quiero agradecer al presidente de la República Dominicana”, dijo David Ortiz previo al lanzamiento de la primera bola. Minutos antes de la ceremonia, Danilo Medina también compartió con otros jugadores dominicanos de los Medias Rojas de Boston.



En un ambiente de alegría y emotividad, se tomó fotos con el primera base Hanley Ramírez, el lanzador Fernando Abad y el jugador del cuadro Marco Hernández.

Danilo Medina partió hacia esta ciudad de Boston, Estados Unidos, en un viaje estrictamente privado.