Cómo afecta la desmotivación a la pareja

La desmotivación en la pareja es un problema común que se origina cuando se pierde el interés en la relación y acontecen momentos de indiferencia que hacen evidente una ruptura del lazo que antes existía.



Todo problema tiene su inicio, para suerte de algunos también tienen solución, pero para que el vínculo de la pareja no decaiga es necesario que se tomen medidas rápidas y que ambas personas sepan reconocer su grado de responsabilidad sobre el conflicto dado. Claro que no es fácil.



Conversar es una excelente medida para evitar que una relación se deteriore, ya que una buena plática consolida la comunicación y permite sacar a la luz todo aquello que no se podría decir en otro momento. Buscar el instante adecuado para charlar a solas y en silencio puede llegar a reparar situaciones adversas y discusiones pasadas.



¿Qué desmotiva a una pareja? Siempre existe un nexo entre una persona y otra, ese nexo se basa en el amor y en la convivencia. El problema radica que en la convivencia hay que cuidar de muchos aspectos que a veces pasan por desapercibidos.



Desde un punto de vista sociológico, hay que procurar no caer en la rutina ni en la quietud. Para evitar esto es necesario buscar siempre algo nuevo para hacer, generar diálogo, encontrar actividades divertidas e interacciones de interés común.



Una pareja debe refugiarse en sí misma, es decir, debe buscar lo que mejor alimente la relación, para que ésta perdure y se solidifique con el tiempo. Un factor muy importante que nutre mucho a la pareja es sin dudas la sexualidad.



El sexo puede ser de vital importancia para un inicio exitoso o para una caída estrepitosa.



Mantener relaciones sexuales sanas, generan una mayor comunicación entre las personas. No hay que olvidar que todo acercamiento supone un intercambio de sentimientos y sensaciones compartidas que equilibran el entorno emocional por lo que la comunicación en la pareja puede verse beneficiada por la estimulación del interés sexual y de una práctica sensual y expresiva.



El cuidado personal es muy importante

Muchas veces las personas se adaptan tanto a la dinámica dentro de la relación de pareja, y la convivencia del día a día resulta tan normal, que se comienzan a perder los detalles del cuidado personal. De igual modo, la familiaridad con la pareja, se va desarrollando de una manera compenetrada, dejando de lado el cuidado físico que en principio fue motivo de atracción para ambos.



Elementos como el tubi, las redecillas, anchoítas, ropa en mal estado, pelo despeinado y sucio, falta de aseo personal y malos olores, plantean un escenario relacional matizado por estímulos que no son atractivos para la pareja, analiza y critica el terapeuta de pareja y sexólogo Ramón Emilio Almánzar.



“Si hacemos una reflexión rápida de las cosas que atraen a una persona de otra en el principio de una relación, nos daremos cuenta de que ninguno de esos aspectos está presentes. Es muy frecuente escuchar a personas decir que ya su pareja no le trata como antes, pero dentro de este análisis observaremos que los detalles personales que gustaban de la pareja no están presentes, y muchas veces desencadenan falta de interés para sentirse motivado con la otra persona”, explica el psicólogo que tiene su consulta en el Centro Vida y Familia.



Almánzar agrega que es una queja común de muchas mujeres decir que su pareja no le dice que está linda. Generalmente cuando están en la casa las mujeres no se ponen bonitas, sin embargo cuando salen a la calle o para el trabajo se arreglan el pelo y se visten de manera muy atractiva. Por esta razón los compañeros de trabajo, estudio, y otros en la calle la ven de una manera diferente a como las ve su pareja en la casa.



“De esta misma manera, los hombres cuando están en la casa llegan a un extremo de comodidad que no toman en cuenta detalles que resultan atractivos a la pareja. Franelas rotas, el pelo despeinado, se levantan y no se bañan, etc. Esto genera una falta de estimulación en la mujer, que luego se ve traducida en la queja del hombre de decir que su pareja no muestra interés por él”.



Las parejas deben fomentar el atractivo dentro de la relación. El sentido común nos debe guiar por el camino de entender que lo que nos atrajo de una persona, y lo que le atrajo a una persona de nosotros, independientemente del paso de los años, debe tratar de mantenerse vigente, porque es precisamente esto lo que garantiza que se mantenga la chispa de la admiración y gusto por estar con esa persona especial que fue tan estimulante para nuestro cerebro en algún momento donde inició la historia de la relación, concluye el psicólogo.



Todo lazo perdido puede recuperarse, para ello lo importante es innovar nuestro aprendizaje de convivencia, aumentar los niveles de comunicación y mostrarnos abiertos siempre al diálogo y al consenso, intentar “conectar” con el otro comprendiendo sus gustos e intereses. Siempre es posible si sabe cómo hacerlo. l