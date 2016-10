Leslie Grace destaca que hacen falta mujeres latinas en la música

La cantante de origen dominicano Leslie Grace disfruta del despunte de su carrera artística, la cual inició a los 16 años cuando intentaba hacer realidad su sueño en la industria discográfica.



Trabajando en su nuevo álbum, el tercero de su carrera, la cantautora, de 21 años, dijo a elCaribe que busca posicionarse en el mercado musical como una de las voces femeninas y servir de ejemplo para jóvenes que tienen el mismo anhelo que ella en una industria que está dominada, en número, por los hombres.



“Mis composiciones son situaciones que pasan las chicas de mi edad, con las que ellas se pueden identificar, y siento que es necesario porque no hay muchas mujeres, sobretodo en el lado latino, que estén cantando. Cuando yo crecía, yo tenía un montón de ejemplos para escoger, a quien mirar y tomar de ejemplo, como a Selena, Gloria Estefan, Shakira, etc. Pero hoy en día no tenemos tantas”, dijo la también compositora en su visita a República Dominicana luego de casi dos años de ausencia.



Destacó que está intentando poner un granito de arena y demostrar que el papel de la mujer es importante en todos los ámbitos sociales y artísticos y que ésto sirva de ejemplo tanto para su generación como las próximas.



Actualmente, Leslie Grace Martínez promociona el primer sencillo de su nuevo álbum, el cual lleva por nombre “Aire” y para el que invitó a Maluma. Además, se convirtió en la invitada del colombiano en la próxima gira que iniciará en octubre en México.



“Estoy súper ansiosa de que ya eso empiece. Va a ser la primera vez que me uno a una gira tan esperada como ésta. Maluma es una persona que trabaja incansablemente y yo sé que vamos a disfrutar ese proceso juntos”, destacó.



Leslie expresó que actualmente está viviendo muchas emociones y, según dijo, aún no se lo cree. Tras preguntarle cómo maneja que no se le suban las humos a la cabeza con los logros que va alcanzando respondió entre risas: “Muy fácil; mis padres me dan una pecosá’ fácilmente, mami suelta la mano sin problema”.



Para ella, el apoyo que recibe de sus padres es determinante, quienes se han involucrado totalmente en su carrera artística; su madre como estilista de pelo y su padre como road manager.



“Ellos siempre están ahí para preservar la persona que yo soy, mantenerme humilde, aterrizada y con los pies sobre la tierra y entiendo que si en algún momento me lo creo, ahí mismo pierdo la cabeza, porque esto, para cualquier persona de mi edad, es una bendición y una gran dicha al tener tanta influencia con sólo ser cantante y en el momento que alguien se cree que es la gran diva, debes saber que no eres nadie, tú haces lo que Dios te dio la oportunidad de hacer”, explicó la princesa de la bachata, como es apodada.



Además de la música, quiere hacer cine





Sobre el disco, Leslie dijo que tendrá de 12 a 14 temas, la mayoría de su autoría o coautoría, otras colaboraciones que aún no quiere revelar, fusiones y bachatas. Sostuvo que en este disco mostrará el crecimiento musical que ha tenido desde el primer sencillo de su carrera, “Will you still love me tomorrow”, hasta el más reciente.



Además de la música, la cantante está despertando su faceta de actriz desde hace dos años y dijo que “muy pronto” estará en la pantalla grande.