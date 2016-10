La sociedad civil propone perfiles para organismos

03/10/2016 12:00 AM - El Caribe

La sociedad civil reiteró que los futuros integrantes de la JCE no deben tener militancia partidista, con un mínimo de cinco años sin pertenecer a partidos políticos o formar parte de las autoridades.



La iniciativa por la Institucionalidad Democrática (Idem) dio a conocer ayer el perfil de competencias que deberían reunir las personas llamadas a integrar la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, entre las cuales resalta que no sean dirigentes de los partidos políticos.



“La propuesta de perfil de Idem especifica que los seleccionados para integrar la JCE, además de las condiciones descritas en las leyes, “no deben ser, ni haber sido, en los últimos cinco años integrantes de un órgano de dirección o militante activo de un partido político y que no tengan compromisos partidarios”, señaló la entidad conformada por más de 30 organizaciones sociales.