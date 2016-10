Fausto Mata: “No pretendía ser una estrella”

Fausto Mata decidió dejar sus estudios de Informática para irse a Bellas Artes y forjar una carrera artística que le permitiera sacar hacia delante su familia, la cual enfrentaba muchas precariedades económicas en ese entonces; pero nunca imaginó que alcanzaría el reconocimiento del que disfruta hoy en día en el humor, y que, además, desarrollaría una prolífica carrera en el cine, donde cobra muy por encima del millón (de pesos) por protagónico.



“No pretendía ser dizque estrella, ni estar en boga, nunca me pasó por la cabeza… Yo digo que quizás eso es lo que ha provocado que me estén pasando tantas cosas buenas. Cuando tú no estás tan enfocado en que te sucedan las cosas vives relajado, le sacas mayor provecho a lo que tienes en la mano, eso te mantiene enfocado”, manifestó Mata en una entrevista con elCaribe.



“Boca de Piano” casi es cosa del pasado, pocos le llaman así desde que comenzó a afinar su imagen en el séptimo arte, un mercado en el que su cotización, según afirmó, no la ha impuesto él mismo, sino que los directores con los que ha trabajado han asumido que “Fausto Mata” no les ha generado pérdidas como actor, sino lo contrario”.



Pero, ¿cuál ha sido su fórmula para renovarse en cada papel? El comediante dijo que siempre trata de agregar un elemento diferenciador a cada personaje que encarna, y que siempre que recibe un guión borra de su memoria el último al que le dio vida y se enfoca en el nuevo proyecto. Además, explicó que ha “tenido la dicha” de que los directores le han permitido jugar con el papel que le atribuyen y crear una interacción tanto con el realizador como con el guionista.



“Trato de, por lo menos físicamente, colocarle a cada personaje algo diferente; en Sanky Panky tenía unos rolitos, en Los Paracaidistas sombreros, en Feo de día y lindo de noche un candado en la barba, en I love Bachata era un tinte amarillo, en Detective Willie usaba breteles... Obviamente, siempre habrá ademanes en los que coinciden, porque sigue siendo el mismo actor”, recordó.



En cuanto a las críticas, Mata dijo que “las maneja muy mal” y que se considera una persona que no es tolerante a las críticas cuando son infundadas y coquetean con la falta de respeto. “Puedo aceptar cuando tienen fundamento, pero cuando alguien dice: -eso es una mie..****- así no, ese es mi trabajo y a nadie le gusta que le digan cosas así”, expresó.



En las tablas



Recientemente, Fausto Mata presentó junto a Jorge Pabón, Gisselle Ortiz, Aquiles Correa, Alejandro Gil y Carlos Vega, la obra teatral “Y la yola pa’ donde va”, escrita y dirigida por Carlos Vega, la cual recoge la situación social, política y económica de Puerto Rico, que fue presentada, con fechas confirmadas, en Ponce, Cagua, Arecibo y Orlando, donde culminará.



Informó que tiene contemplado presentarla en República Dominicana, pero que no ha logrado conseguir una fecha ni en el Palacio de Bellas Artes ni en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.



Sin duda, Fausto Mata está en uno de los mejores momentos de su carrera artística. Con diversos proyectos en el cine, teatro y televisión, el humorista espera concluir algunos de los que ya están en marcha para debutar como director y actor en el área de los cortometrajes dramáticos.



“Yo quisiera salirme de la zona de confort, hacer una película que me rete. Inmediatamente salga de los proyectos que tengo ahora pienso incursionar en la dirección de algunos cortometrajes para que la gente vea que tengo la facilidad de expandirme. Tengo dos en carpeta, escritos por mí y quiero dirigirlos”, reveló a elCaribe. Para desarrollar esta propuesta, le gustaría contar con el apoyo del director José María Cabral.



Fausto Genaro Mata Ortiz, nombre de pila, ha participado en más de 22 películas, desde su debut en la pantalla grande con Perico Ripiao’ (2002), hasta ¿Pa’ qué me Casé? (septiembre 2016). En la actualidad está grabando El Plan Perfecto, de Roberto Ángel Salcedo, donde interpreta a un evangélico, y además está pendiente de rodar Sanky Panky 3, la cual se filmará en Puerto Rico, al igual que Domirriqueños 2. En carpeta tiene un filme de corte dramático que grabará en febrero, en Orlando, junto a Raúl Carbonell. Esta será proyectada en Estados Unidos y Puerto Rico.



Pero la experiencia que ha ganado en 14 años en el séptimo arte le ha dado la confianza para apostar a más. El actor, de 47 años, reveló que entre sus planes, le gustaría hacer una película infantil, ya que considera que “no se está haciendo cine para el disfrute de los niños”, así como trabajar en otros mercados, que le permitan navegar en otras técnicas, directores y formas distintas de hacer cine.



“Estuve en una película argentina que me dio muy buenos resultados, ‘Papá se volvió loco’. Por ahora me gustaría grabar para el mercado de Miami, Colombia... hay unos proyectos cubanos que me han buscado, también tengo una propuesta venezolana, pero la situación que se vive allí no ha dejado que ese proyecto camine”, puntualizó el también conductor. de televisión.

“Creo que soy el mejor asalariado en estos momentos”

Fausto Mata se mantiene desde el 2009 con el programa de humor “Boca de Piano es un show”, los sábados de 7:00 a 8:00 de la noche, y hace dos semanas se estrenó con “La opción de la noche”, por Telecentro, junto a un elenco que incluye a figuras como Luly Rocha (Uruguay) y Beba Rojas (venezolana). “Este es un programa que aún estamos en proceso de ir mejorando. La sorpresa ha sido que en menos de dos semanas estamos colocados entre los principales en ese horario, un horario que siempre fue de Milagros Germán, La Diva”, indicó. Mata aseguró que cree que es el mejor asalariado en estos momentos en Telemicro.

Su favorito

“Manolo Ozuna es mi actor favorito. Creo que la gente no ha apreciado lo grande que es en cuanto al drama, porque lo han colocado en el género humor”.

Críticas

“Yo no me voy a retirar y mientras me estén llamando seguiré ahí. Yo me debo a un público que sigue mi trabajo y merece lo mejor”.