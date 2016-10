Francisco: “Aún falta mucho camino por recorrer”

Los números históricos de Juan Francisco van subiendo en la pelota invernal dominicana. El toletero de los Tigres del Licey avanza entre los líderes de todos los tiempos en el renglón de cuadrangulares. Su integración temprana a las prácticas de los Tigres es una muestra de su intención de convertirse en el máximo jonronero de la pelota criolla, aunque el panorama es otro para Francisco, quien apenas vio acción en solo cuatro partidos debido a una lesión en el talón de Aquiles de su pie izquierdo.



“Esperamos en Dios que me dé mucha salud para poder jugar la temporada completa con los Tigres y aportar al equipo en todo lo que pueda. Esos números históricos son una muestra del trabajo que se ha venido realizando y la bendición que Dios me da. Espero seguir recibiendo todas esas bendiciones ya que este es un año de buena suerte para mí”, expresó Francisco a elCaribe en un descanso durante los entrenamientos del conjunto que se desarrollan en la academia de los Rojos de Cincinnati de Boca Chica.



Actualmente, el slugger es el mejor cuarto jonronero con 54 estacazos. Mendy López encabeza el departamento con 61 cuadrangulares, seguido de Félix José (60) y Ricardo Carty (59).



“Aún falta mucho camino por recorrer. Es por eso mi integración temprana a las prácticas con el Licey para estar cien por ciento en la temporada. Este es un año de muchas bendiciones para mi persona, en especial en la salud. Vamos a trabajar duro para obtener lo que uno quiere”, indicó el ambidextro nativo de Bonao.



En la temporada regular 2014-2015, Juan Francisco, que debutó en la pelota invernal con los Gigantes del Cibao en la campaña 2007-2008, conectó siete cuadrangulares y remolcó siete. De los 54 vuelacercas que registra en su carrera, 24 han sido con el uniforme del Licey.



Positivo



Juan Francisco se perdió gran parte de la temporada pasada debido a una rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda. En la actualidad, el veterano jugador se muestra recuperado y listo para aportar a la causa del Licey, equipo que ganó su último campeonato en la estación 2013-2014. “Pensé que a estas alturas no estaría jugando pelota”, apuntó Francisco. “Gracias a las terapias que he recibido y al trabajo al que he estado sometido me siento mucho mejor”, indicó el jugador, que entra a su sexta campaña vistiendo el uniforme azul.

Sostuvo que mentalmente se mantuvo positivo al saber que estaría fuera de acción durante todo un año y a la vez pensar que no podía pisar nuevamente el terreno de juego. “Uno tiene que estar preparado en estos tipos de casos. En principio fue muy difícil y muy duro para mí. No sabía cómo lidiar con esa situación. Todo lo puse en la mano de Dios. Pienso que todo el que se agarra de Dios con Él Todo es posible. Lo único es tener fe. Nunca rendirse, siempre tener la cabeza en alto y estar positivo. Soy una persona que siempre cree en Dios y es por eso que estoy aquí nuevamente”, dijo. Manifestó que por su mente nunca pensó en el retiro a sabiendas del tipo de lesión que tuvo que enfrentar.