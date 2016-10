La prevención es vital para evitar el cáncer de mama

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres; por ello, la principal recomendación es realizarse su mamografía a tiempo, sin esperar que este tumor maligno ataque. El cáncer de seno entre las mujeres es el segundo más frecuente, después del cáncer del pulmón y el cérvico-uterino. Puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, más del 99 por ciento de los diagnósticos ocurre en mujeres.



De acuerdo con el gineco -obstetra Freddy Santana, del centro Intimag, las mujeres que padecen esta enfermedad, aunque no hayan sido diagnosticadas, pueden experimentar cambios o síntomas en las mamas, pero muchas veces no presentan ningún síntoma en el momento del diagnóstico; debido a que esas sensaciones en las mamas, con regularidad pueden estar causadas por otra afección.



Explica que para prevenir este mal lo más recomendable es realizarse el examen de la mamografía de manera anual, a partir de los 33 años, siempre que no haya antecedentes de riesgo. Si los hay, pues deberá realizarse más temprano y en menor tiempo.



Aclara que la mamografía sigue siendo el método más fácil y asequible para detectar esta enfermedad, que cada año cobra millones de vidas a nivel mundial. Para tener resultados más satisfactorios, dice el especialista, es aconsejable acompañar este examen de una sonomamografía para obtener resultados más precisos. “Este último procedimiento brinda mayor especificación para detectar nódulos y masas no calificadas”, dice.



El galeno sostiene que el autoexamen es muy importante para detectar la enfermedad y recomienda asistir al médico si se siente un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo, si sale secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una mama o si se observan cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del mismo.



El riesgo número uno es simplemente la edad. Entre más años tiene la mujer, más riesgos existen de tener cáncer. Hay un pequeño porcentaje de personas que lo heredan, pero eso sólo afecta a un 5% a 10% de las mujeres que acarrean un gen específico que aumenta sus probabilidades. La obesidad después de la menopausia y el exceso de consumo de alcohol también son altos factores de riesgo. Existen pasos que se pueden seguir para mantener el cuerpo lo más sano posible, como una dieta balanceada, un peso saludable, no fumar y ejercitarse de forma regular.