Abogados de Rose se quejan por falta de negros en jurado

El juicio por violación donde está implicada la estrella de la NBA Derrick Rose comenzó ayer, el mismo día que inicia la pretemporada de los Knicks de Nueva York, pero el jugador no estuvo en el tribunal mientras se seleccionaba al jurado. Rose y dos amigos están acusados de violar en grupo a una mujer en estado inconsciente con la que alguna vez salió el basquetbolista. La mujer

—que pide una indemnización de 21 millones de dólares— y los otros dos acusados sí estuvieron ayer durante la elección de los jurados. Se espera que Rose esté presente mañana.



El juez Michael W. Fitzgerald dio a un panel de 50 potenciales jurados un adelanto del caso y les advirtió que escucharán testimonios de actos sexuales y estarán expuestos a vulgaridades y profanidad. Los potenciales jurados tuvieron que responder preguntas como cuál es su equipo favorito de baloncesto o si pueden dejar de lado sus opiniones e ideas sexuales.



El basquetbolista y la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, salieron intermitentemente en los dos años antes de que sucediera el incidente de agosto del 2013 en el apartamento de ella. Rose y sus amigos niegan las acusaciones y aseguran que la relación sexual fue consensual. “Pienso que soy inocente y que no hice nada malo”, dijo Rose a los reporteros hace dos semanas.



Los abogados de los tres se quejaron de la composición racial y étnica de los posibles jurados, notando que solo dos eran de raza negra, como los acusados. También señalaron que 15 de los primeros 27 eran hispanos, como la demandante.



Fitzgerald dijo que el grupo fue seleccionado al azar de una población diversa y que solo fue “suerte” y no podía reorganizar al grupo. Los jurados tuvieron que responder un cuestionario sobre su familia, empleo y si tenían familiares que hubieran sido agredidos sexualmente. A una mujer le preguntaron qué haría si la violaran y si una mujer podría ser violada por un hombre con el que tuvo una relación íntima.