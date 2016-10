Avon lanza la nueva fragancia de Sofía Vergara

La actriz Sofía Vergara y Avon lanzaron al mercado dominicano la nueva fragancia “So Very Sofia by Sofia Vergara”. “Sofía diseñó la esencia para hablarles a las mujeres modernas, fuertes, poderosas y bellas de hoy. So Very Sofia es una fragancia con base floral y frutal que motiva a las mujeres a nunca tener miedo de ser ellas mismas”, comentó Ana Verónica Rodríguez, gerente general de Productos Avon República Dominicana.



Dijo que Sofía es una mujer impactante, con una personalidad llena de una energía increíble, con esta fuerte convicción de impulsar a las mujeres, a no solo soñar en grande, sino en hacer esos sueños realidad, lo cual hace la combinación perfecta con Avon, “en donde siempre buscamos el empoderamiento de la mujer”.



Durante la actividad, a través de una pantalla gigante, Vergara envió un mensaje, donde expresó: “La misión de Avon es sumamente importante para mí. La marca ofrece a las mujeres una manera de construirse y alcanzar estabilidad financiera, y eso es algo en lo que yo creo fuertemente”.