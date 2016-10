Don Miguelo revela que Vakeró se puso enemigo de él por no pagarle un Porsche que le chocó

Para nadie es un secreto que desde hace unos meses entre los intérpretes de música urbana Don Miguelo y Vakeró existe una difernecia, que muchos se han preguntado los motivos.

Estas dudas han sido despejadas por el intérprete de “Suelta ese tipo en banda” durante una entrevista en “Alofoke sin censura”, cuyo video fue colgado a YouTube. Allí “El Súper Don Miguelo” explicó que la rivalidad se debe a que presuntamente un día del año 2014 le prestó su carro, un Porsche Panamera, al “El Cantante de los Raperos” y que alegadamente este lo chocó en San Pedro de Macorís.

“Un día estábamos en San Pedro viendo un juego de béisbol Gigantes Vs. Estrellas, entonces, él como representación de las Estrellas y yo de Los Gigantes. Cuando terminamos fuimos a la casa de Francis Belliar, estamos ahí en el patio y él dice: vengo ahora, voy allí, ¿cómo le voy a decir a un artista, no, no vayas?”, narró, al considerar que sería una “tacañería no prestarle el carro”.

Dijo que cuando regresó, Vakeró le entregó el vehículo con el radiador que botó el coolant, el bumper roto, entre otros daños. Sin embargo, el intérprete de “Échale agua” en ese momento se comprometió a cubrir todos los daños. Dijo que la reparación costó más de 711 mil pesos, de los cuales el aseguró cubrió la mayoría.

“El deducible de eso fue 71 mil pesos, los 71 mil de la discordia porque Cachovy, su manager, nunca quiso ponerle la presión y sacar el dinero de los bailes y Jorgano me dijo a mí que no iba a fuñir con eso”, sostuvo Don Miguelo.

Agrega que se acercó a Vakéró y le dijo que no quería que el tema fuera de enemistad entre ambos, él lo repondría porque “la amistad vale más que eso”.

El cantante de “7 locas” manifestó que después de un tiempo fue que se percató que Vakeró era enemigo suyo.

“Estamos en “Pégate y Gana con El Pachá” y yo estoy en el parqueo, él venía caminado y le estoy tocando bocina y le digo ¡wey Vakeró! y siguió de largo sabiendo que era yo el que estaba ahí”, narró Don Miguelo, tras indicar que al ver que “El cantante de los raperos” estaba molesto dejó el asunto ahí.

Advirtió que si a él se le “mete” cobrar el dinero, lo cobraría feo, “por eso solté eso en banda, porque de ninguna forma él puede conmigo”.

Don Miguelo aseguró que dentro de él reposa un instinto que lo mantiene preso, que si lo deja aflorar es muy peligroso.

En otro orden, reveló que ha tenido algún roce íntimo con el 80% de las presentadoras y demás mujeres que laboran en el medio artístico.

“En realidad con las personas que yo he estado no lo dicen y no se sabe, porque son cosas privadas, las relaciones son privadas”, indicó durante la entrevista “sin censura”.

Dijo que el secreto está en tratar bien a las mujeres, hacerse el bueno, sin dejar de ser el “desgraciadito”.