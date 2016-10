Dramático jonrón de Encarnación guía a Toronto

Edwin Encarnación bateó un dramático y salvaje cuadrangular en la decimoprimera entrada que decidió el triunfo 5-2 de los Azulejos de Toronto sobre los Orioles de Baltimore en el partido de los Wild Card de la Liga Americana, celebrado anoche en el Rogers Centre. El batazo del jugador dominicano envía a su organización a la serie divisional frente a los Vigilantes de Texas que comenzará jueves. Encarnación despachó su batazo contra el lanzador dominicano de los Orioles, Ubaldo Jiménez, quien había permitido dos sencillos consecutivos en ese mismo episodio.



La derrota fue para Jiménez, quien no sacó un outs. El triunfo recayó en el relevista de los Azulejos, Francisco Liriano, quien hizo un relevo de una entrada y dos tercios sin ninguna libertada.



El dominicano José Bautista puso a Toronto arriba (1-0) en el segundo acto cuando alcanzó un pitcheo del abridor Chris Tillman en conteo de 3-1 y sin outs.

Los Orioles no tardaron mucho en responder al cuadrangular de Bautista. En la cuarta entrada, Marl Trumbo, líder en cuadrangulares de las Grandes Ligas esta temporada, despachó uno con Adam Jones en primera sobre el Stroman para poner el encuentro 2-1. Jones había abierto el episodio con sencillo, pero avanzó a la intermedia con rodado a la primera de Hyun Soo Kim. Manny Machado entregó el segundo outs con línea el central hasta que llegó el jonrón de Trumbo.



Los Azulejos empataron en la parte baja de la sexta entrada frente al propio Tillman en una entrada electrizante. Después de un out, Michael Sounders despachó doble por regla, pero no aprovechó un doblete de Kevin Pillar y ancló en la tercera ya que el batazo pareció dominado por el jardinero derecho de los Orioles, Michael Bourn. Luego vino el imparable de Ezequiel Carrera para traer la vuelta del empate en las piernas de Sounds. Eso decretó la salida de Tillman, sustituido por Mychal Givens, quien dominó para doble play a Devon Travis.



Gigantes vs. Mets esta noche



El partido por el comodín de la Liga Nacional se jugará esta noche entre los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York a las ocho de la noche.

Los Gigantes enviarán al box a Madison Bumgarner (15-9), mientras que los Mets tendrán a Noah Syndergaard (14-9). El choque tendrá como sede el City Field de la ciudad de Nueva York.



El ganador entre los Gigantes y los Mets se enfrentará a los Cachorros de Chicago, cuya serie de postemporada arranca el viernes en el Wrigley Field. Jon Lester (19-5) será el abridor de los Cachorros. El zurdo tuvo el segundo mejor promedio de efectividad en las mayores, con 2.44, por detrás de Kyle Hendricks.