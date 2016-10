Fausto Rey quiere volver a vivir en su patria tras divorcio

El cantante dominicano Fausto Rey está atravesando una época de cambios, tanto en el plano artístico como en el sentimental. “El Niche”, como también se le conoce en la industria, dijo a elCaribe que está en trámites de divorcio de quien fuera su pareja sentimental en los últimos 28 años, la mujer con la que procreó tres de sus nueve hijos.



“Estoy terminando, lamentablemente y no porque quisiera, mi segundo matrimonio... no se pudo seguir. Ahora vivo solo, con mucha paz y con mi Cristo”, expresó con visible tristeza el intérprete de “Es tu día feliz”. La ruptura familiar es uno de los principales motivos por los que Fausto Rey está de regreso en su tierra natal, donde se encuentra residiendo temporalmente, pero con miras a establecerse y emprender sus nuevos proyectos. Uno de ellos será su presentación todos los miércoles de octubre en el restaurante Millo by Rafa Rosario. Estas actividades lo mantendrán viajando entre Santo Domingo y Estados Unidos.



Fausto Rey procreó tres hijos junto a su segunda esposa. De su primer matrimonio tiene dos vástagos, Gregory y Anny. Con tres más que tuvo fuera de matrimonio, y uno que crió, suman nueve; así como cuatro nietas y cinco nietos.



El baladista manifestó que siempre se le ha catalogado como un artista hermético con la prensa, pero que realmente no es así. Justificó que no le gusta “hablar por hablar” y que no es de los cantantes que les fascina ser noticia todo el tiempo. Recordó que en su época de apogeo no le gustaba buscar cámaras.



El intérprete de “El pájaro herido” reveló, además, que está trabajando en un disco con una versión remozada de los temas más populares de su amplio repertorio, en el cual trabaja con el maestro Manuel Tejada. Será una producción de unas 12 canciones, entre las que contempla incluir dos inéditas.



“Probablemente esté en la palestra para principio del 2017. Ahí vamos a encontrar romance viejo y nuevo. También estoy componiendo, pero los temas nuevos de esta producción no son míos”, sostuvo.



El cantante, de 64 años, se refirió a la música romántica, y atribuyó a la poca inversión y falta de apoyo la ausencia de baladistas en el país. “Hay un mundo romántico que no ha muerto, que se ha mantenido a través del tiempo y que la gente no rechaza. Apuesto a que la continuidad, presencia y efervescencia de ese género está al toque simple de una inversión, tanto en la producción musical como en la promoción. Hace falta probablemente ese incentivo, esa gente que apueste, que tenga los recursos y apueste a este género”, dijo.

“Promover un tema en RD es una odisea”

Fausto Rey dijo que promover un tema en República Dominicana es “una osadía y una odisea”. Entiende que además de la falta de inversión, la mayoría de programadores no ayudan a quienes no pueden “pagar para exponer su producto”. Al referirse a la internacionalización de la música local, indicó que es cuestión de enlaces con los artistas de fuera. “Si no tenemos eso no podemos esperar solamente que por la calidad de la música o por las expresiones, llegue… es una combinación de cosas, es un negocio” acotó.