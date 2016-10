El trato dispensado a cada uno de los jugadores y el buen ambiente familiar que reina a lo interno de los Leones del Escogido han sido claves para que el equipo escarlata haya conquistado cuatro títulos en los últimos siete campeonatos. Así lo puntualiza el vicepresidente de los Leones, José Miguel Bonetti, quien manifestó que el éxito alcanzado por ese club en los últimos años lo ha llevado a colocarse nuevamente en un sitial de respeto durante todo ese tiempo.



“En el Escogido tenemos un ambiente de familia, donde el trato que se les da a los jugadores es personalizado desde mi persona hasta de Moisés Alou, donde le exigimos entrega, pasión. Algo que nos diferencia de otros equipos es la pasión de ganar que se crea a lo interno del equipo”, sostuvo. Bonetti afirmó que el ímpetu mostrado por los jugadores se ha sentido en el dugout y clubhouse del equipo escarlata con el pasar de los años.



“Aquí en el Escogido no hay chismes”, sentenció el alto ejecutivo. “Aquí no hay problemas en el clubhouse. El pelotero sabe lo que tiene que venir a hacer y si lo hace es recompensado con un buen trato. Es una magia que viene cuando uno gana. No digo que en los otros equipos no exista eso, pero después que ganas uno, dos, tres o cuatro campeonatos, pues si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el resultado estará ahí”, agregó. Resaltó que ese mismo trato será puesto en ejecución para este torneo que arranca el 20 de este mes.



“Más que la experiencia de ganar esos campeonatos te ayudan mucho. Muchos de nuestros jugadores y por las situaciones en las que hemos venido de estar en último lugar o a ley de un strike para eliminarnos y con todo y eso ganamos, pues te da una confianza real y efectivamente de que nosotros nunca estamos fuera”, expuso Bonetti.

Voto de confianza para el dirigente Luis Rojas

La temporada pasada, el dirigente Luis Rojas fue víctima de muchos ataques por el estilo de manejar a los Leones, que sin ser favoritos en la Serie Final ante los Tigres del Licey, condujo al equipo a su título 16. “Luis es una persona que lleva muchos años con nosotros. Creemos mucho en él. No creemos en botar dirigentes. Luis estará con nosotros todo el camino”, dijo Bonetti.