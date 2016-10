Matthew deja 4 muertos y 22,745 desplazados

05/10/2016 12:00 AM - Genrris agramonte y Darielys Quezada

El huracán Matthew causó estragos en la República Dominicana dejando un saldo de al menos cuatro personas fallecidas, entre las cuales figuran 3 menores de edad, 32 comunidades incomunicadas y 22,745 desplazados. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de Alerta Roja a 20 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, mientras que 11 provincias se mantienen en alerta amarilla. Otros daños provocados por Matthew son 447 viviendas afectadas, 13 de ellas con daños parciales y 3 fueron destruidas. De las 22,745 personas desplazadas, 21,951 se encuentran en casa de familiares, en tanto que 794 están en los albergues oficiales. Matthew también afectó dos puentes.



El director del COE, general Juan Manuel Méndez García, dijo que se mantiene el alerta roja, por condiciones de tormenta tropical desde Barahona hasta la frontera con Haití, y desde la Bahía de Manzanillo hasta la provincia Puerto Plata.



Méndez García dijo que las provincias en alerta son Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Pedernales, Barahona, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bahoruco, Elías Piña, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega y el Gran Santo Domingo.



Asimismo, agregó que en alerta amarilla están Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Samaná, El Seibo y Hato Mayor.



Méndez García señaló que las embarcaciones deben permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. Además se prohibió el uso de las playas y los deportes acuáticos en todas las playas del país, asimismo quedaron prohibidas las actividades recreativas en las montañas y el uso de los balnearios en ríos, pozas, canales y arroyo.



En otro orden, el general Rafael de Luna Pichirilo, director de la Defensa Civil, dijo que siguen las evacuaciones obligatorias en los lugares que representan riesgos. También reportó que fueron rescatadas 24 personas.



El Gobierno también mantiene la suspensión de la docencia en todas las escuelas públicas del país. Igual medida se tomó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.



La Cámara de Diputados suspendió sus actividades legislativas de esta semana debido al paso por el país del huracán Matthew.



El huracán Matthew se ubicó anoche a unos 260 kilómetros al oeste de Montecristi, y a unos 110 km al este de Guantánamo, Cuba, moviéndose hacia el norte a unos 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y presión mínima central de 949 milibares.



Los fallecidos



Dos niñas murieron en el barrio Capotillo de la capital y uno de cinco en el sector La Puya, mientras un hombre fue aplastado por una pared en Manoguayabo.



Los vecinos de las dos niñas que murieron la madrugada de este martes aplastada al derribarse parte de su vivienda en el sector El Túnel de Capotillo, en el Distrito Nacional, denunciaron que al momento de la tragedia llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911, pero que estos no llegaron al lugar.



Las víctimas son Lusianny y Fabianny Robles Payán, de 7 y 9 años, respectivamente. Indicaron que aunque respondieron al llamado, no bajaron hacia el lugar y se quedaron en la entrada.



“Llamamos al 9-1-1 y el 9-1-1 no apareció. Siempre se quedan en la salida, en la boca de El Túnel. Por eso es que esto está así, porque el deber de ellos es acudir cuando lo llaman”, se quejó una vecina.



Menor de cinco años en La Puya



Entretanto, un niño cinco años murió durante un deslizamiento de tierra en el barrio La Puya, de Arroyo Hondo, parte atrás.



La víctima fue identificada solo como José Alberto. El hecho ocurrió el lunes en la noche cuando el niño estaba en el baño de la vivienda, la cual está en condiciones vulnerables. Vecinos del sector dijeron que hace mucho tiempo ellos tenían el temor que ocurriera un hecho lamentable como ese.



Manoguayabo



En otro escenario, un hombre murió al ser aplastado por una pared en el sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. La víctima es Lin Sena Mancebo, de 55 años.

Lluvias seguirán las próximas 48 horas

La Oficina Nacional de Meteorología informó que las lluvias continuarán por las próximas 48 horas donde se esperan hasta 500 milímetros o más de agua, asociadas al ciclón tropical Matthew. La Onamet informó que siguen vigentes el aviso de inundaciones repentinas o graduales, así como deslizamientos de tierra para el territorio nacional. En cuanto al oleaje, este continuará peligroso en las costas caribeña y atlántica, en especial desde Peravia hasta Pedernales donde se observan olas de entre 8 y 10 pies.

Nicole se forma cerca de Puerto Rico

Nicole, la decimocuarta tormenta tropical de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, se formó al noreste de Puerto Rico y se desplaza hacia el noroeste, sin que por el momento amenace ninguna zona poblada, Nicole presenta vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 13 kilómetros por hora.



La tormenta tropical se encuentra a unos 840 kilómetros al noreste de San Juan, la capital de Puerto Rico.