¿Quién es mejor merenguero, Fernandito o Sergio Vargas?

Al hacer una comparación entre los merengueros Sergio Vargas y Fernando Villalona, Bonny Cepeda consideró que “El Negro de Villa” es mejor merenguero que el “Niño Mimado”. Sin embargo, sostuvo que pese a que Villalona posee la voz más dulce, no es el más afinado. “Fernando fue melodioso, carismático, querido, alegre, pero no fue el más afinado”, dijo durante un encuentro que sostuvo con Iván Ruiz, en su programa Énfasis que transmite Color Visión cada sábado a las 6:00 de la tarde.

Recordó que cuando fue director de la orquesta “Los Hijos del Rey”, el intérprete de “Delirante amor” le dio mucho trabajo, al igual que Raulín Rosendo, quien interpretaba “Marisela”. Bonny Cepeda, quien cuenta con 400 composiciones, entre ellas algunas que aún no están registradas, dijo que Sergio Vargas es el artista que mejor canta merengue. El hijo de la también artística Anan Cepeda, reveló que en el gobierno de Joaquín Balaguer se vio obligado a salir del país, debido a la persecución a la que era sometido, acusado de comunista. “Yo me fui por Balaguer, mi vida corría peligro, yo soy un exiliado político sin pedirlo porque con Fátima, mi esposa anterior, pude hacer papeles en los Estados Unidos”, explicó Fernando Antonio Cruz, nombre de pila del artista.