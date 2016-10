Rafa Rosario entra al mundo de los restaurantes

Luego de obtener la estatuilla a Merengue del Año en la pasada ceremonia de los Premios Soberano con el tema “Nuevecita de caja”, Rafa Rosario se manifestó en contra de los que aún dicen que el ritmo de la güira y la tambora está en crisis. “Nosotros siempre hemos creído que hay que grabar, por más que digan los periodistas de aquí, que fueron los que empezaron con el can de que el merengue estaba en una crisis y no sé qué... Les hemos demostrado que lo que hay es que grabar, tener la permanencia y no ceder espacio (a otros ritmos), y Los Rosario no estamos queriendo ceder nuestro espacio”, sostuvo el cantante que ahora se monta en el tren del mundo empresarial con la apertura del restaurante Millo by Rafa Rosario, en asociación con Ysrael Abreu.



El líder de la “Dinastía Rosario” explicó que han apostado a una nueva línea con un mensaje favorable, tomando en cuenta los problemas sociales que afectan principalmente a la mujer. Aseguró que seguirán trabajando en temas graciosos, románticos y con “el swing de Los Rosario” que ha sido la clave del éxito en su familia.



Durante el 2016, la orquesta merenguera, que cumple 38 años de trayectoria, ha gozado de la pegada del tema “Los hombres de da’”, el cual sería el segundo de la producción número 26 que están preparando para el próximo año.



Sin embargo, mientras Los Rosario disfrutan sorprendidos del éxito de “Los hombres de dá”, la cual se encuentra en la segunda posición entre las más tocadas del listado de merengue de Chequeador.com, y en la tercera en Monitor Latino, el relevo de la dinastía, Rafely, intenta posicionarse con su nuevo sencillo “Pega’o a mi morena”, ubicado en el noveno lugar en ambos charts.



Esta canción, según su padre, Rafa, es lo que le hacía falta para despegar como relevo del merengue. “Un tema como ‘Pega’o a mi morena’ es lo que le faltaba. Yo creo que Rafely tiene mucha madera para ser un gran artista. ¿Qué le puede faltar? Él tuvo éxito cuando estuvo con Los Rosario… tiene el talento, pero vamos a ver qué pasa ahora”, dijo Rafa. “Tiene mi apoyo moral, cívico, artístico, paternal, familiar y si debe ser comercial, pues también”, agregó el cantante.

Rafa considera que lo único que le falta al merengue es relevo, pero que debe mantenerse igual, adaptando un poco de tecnología, que es lo más actual, sin darle la espalda a su esencia, como lo han hecho Los Hermanos Rosario.



“En otros países, tú buscas su música nacional y se mantiene pegada. Que se le agregue una técnica nueva no importa, pero la base rítmica del merengue debe permanecer. Nosotros ahora mismo no estamos en fusiones ni nada de eso, sino en que el merengue sea el merengue”, apuntó.



El líder de Los Rosario defendió también la música romántica, y dijo que no va a morir nunca. “La vida misma es un romance y cada día nace uno nuevo, cada día tú ves algo que te encanta, que te gusta, la vida misma es un poema, cualquier cosa lo es… aunque no seas poeta o filósofo, cuando tu admiras algo, ya eso es un poema”, dijo.

Un lugar que une la música y la gastronomía

Al referirse al nuevo “Millo by Rafa Rosario”, el merenguero confesó: “Me gustan mucho los restaurantes, las bohemias, cantar y pasarla con los amigos. Siempre he querido tener un lugar donde puedan estar mis amigos, hacer cosas diferentes... El pasado lunes, el líder de la “Dinastía Rosario” abrió las puertas del establecimiento, ubicado en Naco, con la presencia del cantautor Fausto Rey, quien iniciará los “Miércoles Bohemios”. El baladista se une al grupo de artistas que tendrá una participación en este escenario que unirá la gastronomía y la música cada 15 días.