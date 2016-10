Barrios de Santo Domingo Norte fueron inundados

06/10/2016 12:00 AM - Wander Santana

Las lluvias que se produjeron en los últimos días a consecuencia del paso por el Caribe del huracán Matthew, continúan generando estragos a familias que viven en zonas vulnerables de Santo Domingo Norte. Ayer decenas de residentes en el barrio Somito de Los Guaricanos, quienes tuvieron que salir de sus viviendas el pasado sábado debido la crecida de una cañada, permanecían inquietos en casas de vecinos y familiares. Manifestaron su preocupación porque la situación es recurrente cada vez que llueve con intensidad, y que las autoridades no han logrado encontrar una solución definitiva a la problemática.



Rosario Cuevas, un señor de 60 años, que vive junto a su esposa y tres hijos en una de las casas inundadas, expresó que en 14 años que tiene residiendo en el lugar ha tenido que enfrentarse muchas veces a la misma situación, sin embargo dijo que aunque quieran, ni él ni su familia pueden abandonar el lugar, pues asegura no cuentan con recursos económicos para pagar un alquiler o comprar una casa en un lugar seguro.



En igual condición otras familias que habitan en esa barriada refirieron que la solución a esa complicación es que se construya un puente para que la cañada pueda circular libremente hasta su desembocadura en el río Isabela, ya que los desagües que tiene actualmente la cañada están tapados por basura.



Al respecto, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, y el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, dijeron que trabajan en un levantamiento para sanear esa y otras cañadas y reubicar a las familias que viven en espacios vulnerables.



Las inundaciones también afectaron al barrio las 10 Tareas de Los Guaricanos. En tanto que en el sector Los Mañones del distrito municipal de La Victoria, ayer muchos de sus residentes no habían podido regresar a sus casas debido a la crecida de ríos de la zona.



Se derrumba aproche de puente



El aproche sur del puente de El Centro, en Los Guaricanos, se desplomó en momentos en que un carro y un motor pasaban por el lugar. El carro quedó atrapado en medio de la zona afectada y el conductor, Manuel Antonio Peña, resultó con golpes leves. El motorista cayó al agua y momentos después fue rescatado, asistido por el 9-1-1 y llevado al hospital Ney Arias Lora, con traumas múltiples.



El alcalde René Polanco aseguró que se va a iniciar de inmediato la reconstrucción del puente que comunica el sector El Centro con otras comunidades de Los Guaricanos.

Unas 527 familias fueron desplazadas en SDN

El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, así como el administrador de los Comedores Económicos, Nicolás Calderón, realizaron ayer un operativo para entregar unas 20 mil raciones de alimentos secos y cocinados a familias afectadas de los en diferentes barrios de Los Guaricanos, La Victoria y La Barquita. Polanco calculó que en ese municipio en total fueron desplazadas 527 familias a casas de familiares y refugios durante las lluvias.