Bumgarner y Gillaspie guiaron a los Gigantes sobre los Mets

NUEVA YORK. Madison Bumgarner brindó otra joya de pitcheo en playoffs y Conor Gillaspie conectó un jonrón de tres carreras ante el dominicano Jeurys Familia en la novena entrada, para que los Gigantes de San Francisco vencieran anoche 3-0 a los Mets en el juego de comodines de la Liga Nacional. Los Gigantes, que buscan continuar con su tendencia de ganar la Serie Mundial en años pares tras conquistarla en 2010, 12 y 14, eliminaron a los monarcas vigentes de la Liga Nacional y abrirán mañana la serie divisional contra los Cachorros de Chicago, el mejor equipo de las mayores en la temporada regular.



Bumgarner lanzó pelota de cuatro hits, seis ponches y dos bases por bolas en otra actuación dominante en la postemporada en su carrera. Ha logrado 23 innings consecutivos sin tolerar carrera en duelos decisivos de postemporada, todos como visitante.



En 2014, permitió sólo cuatro hits en el duelo de comodines ante Pittsburgh, y en la Serie Mundial, laboró cinco episodios como relevista en Kansas City, para salvar el séptimo encuentro y garantizar la coronación.



Noah Syndergaard, el abridor de los Mets, no aceptó un inatrapable sino hasta que había dos outs del sexto inning. Terminó permitiendo sólo dos hits en siete capítulos.



Addison Reed salió de un atolladero con las bases llenas en el octavo.

Brandon Crawford pegó un doblete en la apertura de la novena entrada frente a Familia, quien dio un boleto a Joe Panik con un out, que fue el ponche a Ángel Pagán en un intento fallido de toque.



Gillaspie, que inició el partido en la tercera base en lugar del dominicano Eduardo Núñez, fuera por lesión, mandó la pelota por encimna de la verja del prado derecho en conteo de 1-1 y celebró agitando su puño mientras recorría la primea base.



Por los Gigantes, el puertorriqueño Carlos Pagán de 4-1. Por los Mets, el dominicano José Reyes de 4-0.



Será agresivo



Max Scherzer recuerda que lo instaron a serenarse durante su debut en la postemporada, hace cinco años. Le dijeron que respirara hondo, conservara la calma y trabajara con menos intensidad.



Pronto, el lanzador descubrió que la fórmula no le funcionaba. Asi piensa Scherzer, quien abre mañana el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional por los Nacionales de Washington ante Clayton Kershaw y los Dodgers.



“Sin importar lo que hayas hecho para tener éxito en la temporada regular, tienes que seguir haciéndolo exactamente igual en los playoffs. Sé que existe la noción de que sólo debes salir y relajarte. Ese puede ser el peor consejo. No, hay que hacer exactamente lo que sabes. Si juegas agresivo en la temporada regular, hay que seguir haciéndolo” explicó ayer el derecho Scherzer.