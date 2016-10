Celtics se entrelazan para promover la unidad

Los jugadores y entrenadores de los Boston Celtics entrelazaron los brazos durante la ceremonia del himno nacional antes del primer partido de la pretemporada ante los Philadelphia 76ers en el UMass-Amherst Mullins Center. El equipo también dio a conocer un video en las redes sociales con un mensaje promoviendo la unidad.



Antes del partido del martes, el entrenador de los Celtics, Brad Stevens, y Jae Crowder, explicaron que el equipo dedicó mucho tiempo pensando en la mejor manera de promover un cambio positivo. “Hemos tenido muchas discusiones acerca de eso. Hemos tenido muchas discusiones individuales”, dijo Stevens. “Hemos tenido tres o cuatro reuniones después de las prácticas, algunas veces solo jugadores, algunas veces solo nosotros, algunas veces con las personas que invitamos de fuera para pasar un tiempo con nuestro chicos. Nuestros chicos han sido increíblemente atentos, y creo, al igual de lo que he visto en toda la NBA, y creo que nuestros chicos se enfocaron en promover la unidad positiva”. Crowder dijo que el equipo pensó que era importante encontrar una forma adecuada para entregar su mensaje.



“¿Qué queremos retratar? ¿Cuál queremos que sea nuestro mensaje? Eso es lo que habíamos hablado. ¿Cómo podemos hacerlo de forma positiva?”, dijo Crowder. “Solo queremos asegurarnos de que todo el mundo esté en la misma página y todos puedan decir lo que creen. No queremos que nadie sienta que está haciendo algo que no quiere hacer o decir algo que no quiere decir.”, agregó el delantero.