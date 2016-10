¿Cuándo necesitamos un cambio de look?

La edad, la maternidad, cambio laboral, estados emocionales, así como el deseo de renovarse, pueden influir para que la mujer cambie de look. Algunas personas suelen acomodarse a un estilo en específico al que nunca renuncian, quizás por miedo a adaptarse a la novedad; por ejemplo, a otro color y de pelo, un escote más pronunciado o un maquillaje diferente.



Ya sea por motivo personal o laboral, existen factores en la vida de una mujer que influyen a la hora de realizarse un cambio de look, pero, ¿cuántas veces al año ameritamos un cambio de imagen?



Para el estilista Enyer Díaz, dos veces al año es una buena cifra, aunque aclara, que todo dependerá de las circunstancias que se presenten. “La moda y la estética se hicieron para que todo el mundo luzca bonito, y es esta una de las razones por las que un cambio radical resulta ser un poder, el comienzo de una nueva etapa a la que se puede someter una mujer de cualquier edad. No importa si es para cerrar una etapa de la vida o para subir su autoestima”, expresó Díaz.



Sin embargo, para dar este paso, se deben seguir varios patrones estéticos. Por ejemplo, tomar en cuenta la complexión física y el color de piel, además, incluye llevar una vida saludable con ejercicios y buena alimentación para lucir una figura cada vez más definida.



Al tomar esta decisión, suelen cometerse algunos errores, dentro de los que se encuentran: irse por cambios muy bruscos, por lo que Díaz recomienda iniciar con un estilo suave, en el que no se tenga que invertir tanto dinero, sino que buscando en el armario se pueden hacer unas cuantas combinaciones, con un balance entre lo atrevido y lo conservador.



Asimismo, resaltó que “se debe cuidar más el rostro, manteniéndolo limpio, porque es lo que habla por ti, ya que la mujer protege más el cabello”. “Lo ideal es elegir aquellos atuendos con los que la mujer se sienta identificada, porque será un cambio que se disfrutará a largo plazo, si así se desea”, agregó.



Para esta época, Díaz, aconseja optar por un corte de pelo en V, teñirlo de un color claro y llevarlo liso. En cuanto al maquillaje, se puede apelar a las tonalidades oscuras para pintar los labios, como un borgoña, rojo vino, morado o violeta. “Ahora mismo se están usando los colores otoñales, con los que se puede jugar entre lo festivo y lo sobrio al mismo tiempo. La mezcla conlleva colores oscuros y un poco de brillo y encajes”.

No copiar los estilos de otras personas

“No es recomendable usar los estilos de artistas o actrices de la televisión, porque los look se crean de acuerdo a la personalidad de cada quien. Si nos cortamos el pelo como Rihana o nos vestimos como Jennifer López probablemente nos sintamos incómodos, porque son propuestas que, quizás, no se adaptan a nuestro estilo de vida”, dice Díaz. El experto resaltó que lo ideal es llevar un corte de pelo, un maquillaje y vestuario de acuerdo a nuestra personalidad y gusto para que se pueda reflejar comodidad.