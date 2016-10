“Mi orquesta no era una agrupación de músicos, era una familia”

A pesar de que siempre se sintió atraído por la música, realizó estudios universitarios, como una forma de prepararse para el futuro, para cuando llegara el día de decir adiós a los escenarios.



Cuando ese día llegó, pudo continuar el ejercicio de su carrera de agrónomo, el cual interrumpió cuando la fama y el éxito tocaron a su puerta por el año 1980.

Luego de que su tema “Se fue la luz”, se convirtiera en un éxito a nivel nacional, Luis Ovalles inició una trayectoria de 17 años en la música.



Pero como todo en la vida llega a su final, un día, luego de un baile, les dijo a sus músicos que ese sería el último, ya que en ese momento surgía una corriente musical que no se ajustaba a lo que hasta entonces él había tocado.

Esa decisión, que pusieron en duda sus músicos y su esposa, fue definitiva, y tal como lo dijo esa noche, no tocó más.



Al cabo del tiempo de haberse retirado de la orquesta, más no de la música, le tocó el turno de convertirse en ejecutivo de medios de comunicación.

Ahora, nuevamente gracias a la música, vuelve a estar en contacto con el público a través del programa “Añoranzas”, donde cuenta la historia musical y personal de una figura del arte nacional e internacional.



1. Mocano de pura cepa…

Nací en Moca. Mi nombre completo es Luis Manuel Ovalles Guzmán. Mis padres eran Domingo Ovalles y Juana Guzmán. De padre, tuve seis hermanos; y de madre, tengo ocho. De padre y madre tengo un hermano. Tengo una familia numerosa de lado y lado, y la ventaja es que somos muy unidos. Yo tuve una niñez muy estable. Fui el más pequeño y, por ende, fui el consentido de la familia. Por el hecho de un muchacho tocar clarinete a los 11 o 12 años, te hacía ser muy notorio en un pueblo pequeño como Moca. Lo que sentían los jóvenes de la época sobre las capas sociales, no lo sentí, porque fui muy aceptado. Nunca tuve inconveniente para entrar a ningún sitio. Es decir, que viví una vida libre, lo que me ha permitido ser casi un hombre feliz.



2. La música

Desde los cuatro o cinco años, ya yo tocaba un instrumento musical. Salí de Moca a los 16 años y vine para la capital. Me incorporé a estudiar música en el Conservatorio Nacional de Música. Participé en varias agrupaciones musicales, hasta el año 1966, que volví a mi pueblo. Ahí conformo una orquesta y comienzo a estudiar Agronomía. En los años 60 tenía una orquesta que se llamaba Los juveniles de Moca, que fue efímera.



3. Agrónomo

Me gradué de agrónomo en el año 1972. Ejercí la carrera de agrónomo hasta el año 1980, pero también tenía una orquesta en Moca. Después que me retiré de la orquesta, hice un jingle de La Tabacalera y fui a presentarlo. Allí estaba el señor Pedro Bretón y cuando me vio me dijo: “Luis, pero tú eres agrónomo, sabes de administración. Yo necesito una persona en La Tabacalera”, y entré a La Tabacalera como director administrativo. Ahí duré tres años.



4. Ejecutivo de medios

Un día se me acercó José Rafael Vargas y me dijo que un grupo de empresarios había comprado una franquicia, que fue el canal 21. José Rafael Vargas me dijo: “Luis, necesito que vayas a trabajar conmigo como administrador”. Le dije: “Vamos”. Entonces renuncio a La Tabacalera. En el canal 21 estuve hasta el año 2000. En el 2000, el señor Javier González vende el canal 21 y hace negociaciones con Gómez Díaz, cuando él (Gómez Díaz) tenía el canal 23 y las emisoras de radio.



5. Oficina de Producción

Del 2000 al 2003, me dedico a mi empresa, que se llama Oficina de Producción Creativa, aunque esta empresa existía antes. Aquí nos dedicamos a la producción de comerciales, la colocación en los medios de comunicación. Al cabo de un tiempo mis hijos crecen y se preparan. En eso Javier vuelve a adquirir el Canal 23 y fueron a buscarme a mi casa, y encantando de la vida volví. Ahí duré 10 años. Cuando Javier muere, su esposa decide negociar con los medios y yo vuelvo a lo mío.



6. Las musas

En el año 1979, cuando el Huracán David, no había luz, y ahí nace el tema “Se fue la luz”. Ese tema se pegó en la capital y ahí comenzó todo. En el año 1981, tuve que venir a la capital. Trabajaba en Teleantillas, en el programa Fiesta. Parece que con el paso del ciclón fue que nos llegaron las musas para escribir, porque después de “Se fue la luz”, vino “La Fosforera” y otros éxitos. Fue el inicio de una carrera de 17 años, viajando y representando al país en todos los escenarios. Fuimos una agrupación que hizo su labor con relación al merengue. En mi caso, como músico, se dio caso rarísimo. Viviendo un Moca, pegamos un tema a nivel internacional, y fuimos la primera agrupación que ganó un disco de oro con un sello internacional, que fue con el tema “No se va a poder”. Con ese tema, en el año 1977, viajamos mucho a los Estados Unidos, cuando no era muy común que un grupo fuera a Estados Unidos. En ese tiempo, nada más iban Johnny Ventura, Rafael Solano y Félix del Rosario, los grupos tradicionales, pero los grupos emergentes no. Nosotros fuimos la primera agrupación del Cibao que grabó un disco.



7. Una agrupación familiar

Fueron 17 años muy intensos, de mucho trabajo, de muchas actividades. En estos días, un amigo me preguntó que si yo había hecho dinero con la música, y yo le dije que no me había ido mal porque, primero, el éxito a mí me llega a la edad de 30 años. Es decir, ya no era un muchachito. Para mí mi orquesta fue un negocio, al que supe sacarle el mejor de los provechos. Sin tener que meterme en los ambientes que habían. Eso me permitió a mí manejarme de una forma muy distinta a como era la costumbre. La muerte de mi madre es lo más triste que me ha pasado. Fui muy dependiente de ella, teníamos una relación muy linda y tuve que ir a tocar la noche que ella murió, a Azua, y ese día los músicos no permitieron que subiera a la tarima. Ellos tocaron, y fue el día que la orquesta mejor sonó. Esa orquesta no era una agrupación de músicos, era una familia.



8. Ejemplo de disciplina

Parte de lo que yo me siento orgulloso con el triunfo de la orquesta, es que logré conformar un grupo de músicos, de los cuales algunos todavía están a mi lado. Fuimos un ejemplo de disciplina, de cómo un artista debe comportarse en un sitio. Ese fue el mayor de los logros que tenemos. Rompimos patrones. Eliminé de los contratos de mi orquesta la comida y la bebida. No le exigía a quien nos contrataba que nos diera comida, como sucedía en esa época. Otra cosa es que los dominicanos gozábamos de una mala fama de que donde estaba una orquesta del país, principalmente en Nueva York, había un desorden. En nuestro caso, nos llamaron dos veces de la gerencia del hotel para felicitarme y me llegaron a decir que no éramos dominicanos, que nosotros nos comportábamos de una manera muy distinta. Ese tipo de cosas las exhibo, todavía hoy, con mucho orgullo, más que todos los galardones que me dieron.



9. Matrimonio

Me casé con Miriam Marcelino, a los 29 años, en Moca. Nos conocimos estudiando ella en el colegio de las monjas, María Auxiliadora, y yo estudiaba con los salesianos. En ese ambiente nos conocimos. Trabajaba en el Instituto del Tabaco y tocaba con Los juveniles de Moca. Mis esposa y yo vinimos a la capital con dos hijos. En total, tenemos cuatro hijos. Dos nacieron en Moca y dos nacieron en la capital.



10. Añoranzas

Mi pasión es la música. Cuando estoy dirigiendo el canal 23, comencé a recopilar videos de cantantes de todas las épocas. Un día, el doctor Radhamés García me dijo que por qué yo no hacía un programa, él era un apasionado de esa música romántica. Comencé a darle mente a su idea y me reuní con un creativo llamado Rafael Pineda, y le digo que el doctor García quería que yo hiciera un programa de añoranzas y esas cosas, y él me dijo: “Ahí está el nombre”. Así nace el programa en el canal 23, hoy en día somos un equipo que hacemos un programa que lo disfrutamos mucho. Ahora estamos los domingos en el canal 29 y los viernes en el canal 4.

Retiro de la orquesta, no de la música

“Me retiré de la orquesta, pero no de la música, porque en mi empresa hay un estudio de grabación y un set de grabación, donde grabo el programa “Añoranzas”. O sea, nunca me he alejado de lo que son los medios. Tuve la oportunidad de dirigir Mega medios, que tenía cuatro emisoras de radio y un canal de televisión. Me retiré de la orquesta, porque vi que cuando comenzó la Coco Band, cambió por completo el escenario. Fue una agrupación que llegó con una nueva forma de hacer merengue, y no fue que no la acepté, fue que no la entendí. Entonces dije que así yo no iba a tocar, en una decisión muy personal. Y sin pensarlo dos veces, el 31 de diciembre de 1995, veníamos de tocar una fiesta de Casa de Campo y les dije a los muchachos: “Señores, nadie dueño de una orquesta se ha salido de ella. Yo no toco más”. La respuesta de los músicos fue: “Te mueres”. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi esposa: “Yo decidí que no voy a tocar más”. La respuesta de ella fue: “Te mueres”. Yo no toqué más después de ese día. Una cosa viene con otra”.

