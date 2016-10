06/10/2016 12:00 AM - Lucy Cosme

Una de las razones por qué no alcanzamos a entender cosas sencillas y fracasamos, sucede cuando estamos muy llenos de nosotros mismos, cargados de ego, incapaces de ponernos en los zapatos ajenos. Esta gente asegura que su experiencia es el único norte. Generalmente, ni notan cuando pierden algo, ni cuando otros apenas le toleran. No interpretan el hecho de que ya no están en ciertos corazones, porque ven que aún transitan entre ellos. Sin embargo, en esta vida, cada vez que pierdes “algo” generalmente, terminas perdiendo a “alguien”. Esta ceguera a sus propias debilidades y errores, le hace candidato ideal para la gran lección divina. Cuando se aparte la sombra de lo que perdiste, conocerás la soledad a plena luz del día. ¡Estabas “sinceramente” equivocado!