En el Santo Cerro no reciben agua

Santo Cerro, La Vega. Este lugar donde comenzó la evangelización en América padece problemas ancestrales con el suministro de agua potable, situación que ha empeorado en los últimos meses al secarse el pozo tubular que les abastecía. El problema no solo afecta a cientos de familias que residen allí, sino también al Santuario Nacional Nuestra Señora de la Mercedes, el hogar de las Hermanas Mercedarias y la escuela de la comunidad, que se ven obligados a gastar 14 mil pesos al mes en la compra de camiones de agua para poder suplir la demanda, tanto de los feligreses como de los estudiantes, situación que se hace insostenible. A pesar de que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega emitió una sentencia hace varios meses, que ordenaba a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Vega normalizar el suministro, tras una demanda puesta por el ciudadano Dato Pagán, la falta de agua sigue afectando a los moradores.



Precariedad



Ante esta carencia, se ven precisados a comprar camiones de agua a precios que oscilan entre los 1,300 a 2,000 pesos, y los que no pueden pagarla, tienen que cargar agua desde los lugares donde llega o rogar a Dios porque llueva. “Ya a estas alturas, que una comunidad no tenga agua durante meses, es prácticamente una calamidad porque una familia no puede vivir sin el agua”, dijo Dato Pagán.



Sor Carmen Salgado, quien trabaja en el santuario, expresó que para resolver el problema, en enero hicieron un pozo, pero para mayo ya se había secado, y que la situación cada dos meses le mandan algo de agua pero para las recién pasadas fiestas patronales compraron diez camiones. Explicó que en los próximos días convocarán a reunión a la asociación de padre y gente del pueblo para buscar una salida.

Piden garantizarles agua potable

“Sin agua la vida es difícil, no sé cómo las autoridades se han descuidado en este sentido, porque con una escuela que tiene 700 estudiantes, y un santuario nacional donde vienen tantas personas resulta imperdonable. Con limpiar el tanque no basta, hay que hacer pozos tubulares, conectarlo de donde sea para darnos el preciado líquido”, expresó sor Salgado.