Agustí Villaronga: “Al cine dominicano le falta personalidad”

El director de cine, guionista y actor español Agustí Villaronga analizó la industria cinematográfica dominicana, la cual, desde su óptica, carece de personalidad, aun teniendo buenos actores, recursos y apoyo estatal. En su visita a la redacción de elCaribe, el realizador, de 63 años, destacó que las producciones locales apenas llegan a España, y que las que ha podido ver ha sido porque alguien se las pasa o porque las vio cuando se encontraba en Santo Domingo el pasado año, durante el rodaje del filme El Rey de La Habana, con el que participa en el Festival de Fine Arts de Caribbean Cinemas. “He visto películas como Lotoman, que son el típico producto que en España también existe, pero que son coyunturales para el sitio donde están, que no son exportables. En cambio, hay otras que sí, como La Gunguna, que tienen fuerza suficiente para penetrar en otros mercados”, indicó.



Villaronga explicó que en el cine dominicano se da un caso semejante a lo que ocurre en España, y es que se corre el peligro de que no se haya encontrado aún la soltura del cine para que se aplique a “nuestras propias historias. “Son 150 años de aprendizaje. Aquí en Dominicana he visto algunas que son una cierta imitación, en las formas, de lo que tiene que ser el cine americano… Falta un poquito el buscar en uno mismo, y aunque utilices unas formas que sean más de hoy, por las cuestiones tecnológicas, hay que buscarle su propia personalidad”, agregó.



Agustí, quien ha sido tres veces merecedor del Premio Goya (al Guion original, Adaptado y Mejor director), dijo que es totalmente partidario de que dentro de un filme las funciones vayan separadas, para conseguir resultados muy positivos del filme, y que debe mantenerse un equilibrio y límites para la función que desempeñe cada persona involucrada.



Aunque se desempeña como guionista, productor y actor, Villaronga aseguró que nunca ha querido hacer las tres cosas simultáneamente en una misma producción, ya que entiende que hay que dejar de involucrar una personalidad que tiña “tantísimo la película”.



“Esto también puede ser una cuestión de economía. Creo que, en general, hay que delegar. Hay gente como Woody Allen y Robert Redford que son grandes actores que han dirigido películas muy bien logradas, pero creo que el sistema americano es muy distinto, que permite más. Entonces , entiendo que el séptimo arte es una labor de equipo”, sostuvo al referirse a los directores que tienen varias responsabilidades en una misma cinta.



Agustín Villaronga se encuentra de visita en Santo Domingo, en compañía de la actriz cubana Yordanka Ariosa y de la productora Luisa Matienzo, en el marco de la séptima muestra del Festival Internacional de Cine Fine Arts, donde ayer fue estrenada El Rey de La Habana, adaptada por el director español a partir de una novela de Pedro Juan Gutiérrez.



El guionista destacó que fue una tarea complicada tener que trabajar bajo la sensibilidad y cultura de un país totalmente diferente, pero que los resultados han sido positivos, al punto de que le han otorgado a la protagonista del filme, Ariosa, el premio a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián, donde se estrenó, en Japón y en Colombia (Santander).



”Esto ha sido algo muy grande. Lo que me ha pasado no me lo esperaba”, indicó Yordanka Ariosa, al referirse a los logros que ha alcanzado con el segundo filme en el que participa.



La intérprete cubana, quien creció en la escena teatral, sostiene que trabajar en la industria cinematográfica “no es nada fácil”, sin embargo considera que la mujer debería tener más retos que los que ya enfrenta, aunque se hable de encasillarse o, en su caso, de discriminación, de lo cual no ha sido víctima.



“El que crea que las mujeres somos discriminadas es porque esa persona, que cree eso, no ha aprendido a exigir sus derechos. Cuando me voy a enfrentar a un trabajo, no pienso si soy mujer o hombre, pienso qué soy yo como individuo; y si no, exijo mi derecho, porque nosotros podemos también exigir lo que queremos y trabajar lo que queremos”, argumentó.



La actriz, de 34 años, dijo que en todos los lugares hay gente que quiere encerrar en un concepto a algunas personas por cualquier razón, sexo, edad, color, pero que es la persona misma quien tiene que tener la fuerza suficiente de salir de eso y no dejarse encasillar.