Bautista lo hizo otra vez en Texas; Cleveland ganó a base de jonrones

José Bautista disparó otro largo jonrón por los Azulejos en una serie de playoffs ante los Rangers. Pero esta vez, el dominicano simplemente soltó su bate, que aterrizó con suavidad cerca del plato. No hubo desplantes de Bautista, pero sí una valiosa contribución suya y del mexicano Marco Estrada para que Toronto tomara la delantera en la serie divisional. Estrada no permitió carrera sino hasta el noveno episodio, Bautista conectó su cuadrangular de tres carreras y los Azulejos aplastaron 10-1 a Texas.



Bautista, quien arrojó por todo lo alto su bate, en un alarde tras disparar un vuelacerca que rompió el empate en el juego decisivo de la serie divisional de hace un año ante los Rangers, los volvió a castigar esta vez. Fue el primer duelo entre ambos equipos desde que el venezolano Rougned Odor propinó un puñetazo a Bautista durante un encuentro en mayo, lo que desató una trifulca.



Bautista remolcó cuatro carreras. Durante un racimo de cinco anotaciones de Toronto en la tercera entrada, ante el zurdo Cole Hamels, pegó un sencillo productor. En la novena, añadió su leñazo de 425 pies. Al parecer se cuidó de depositar gentilmente el madero en el piso, tras conectar su segundo bambinazo de esta postemporada.



“He conectado un par de jonrones en mi carrera y creo que sólo he lanzado el bate una vez” ironizó Bautista. “Simplemente creo que esto se salió de proporciones el año pasado por el momento en que ocurrió. Así que no creo que haya nada especial por arrojarlo como lo hice, porque esa es la forma en que lo hago en el 99.9% de las veces”. Fue el sexto cuadrangular de Bautista en su carrera en postemporada y de paso empatar con Joe Carter con la mayor cantidad en la historia de la franquicia de los Azulejos.



El segundo encuentro de la serie está previsto para hoy en la tarde, también en Arlington. J.A. Happ abrirá por Toronto, enfrentando al japonés Yu Darvish.



Estrada, derecho elegido al Juego de Estrellas, deslumbró con su cambio de velocidad. El mexicano, quien ganó el tercer juego de la serie divisional del año pasado, después de que Toronto perdió los dos primeros en casa, recetó seis ponches y no expidió un solo pasaporte.



“Ha alcanzado la maestría con sus lanzamientos”, resaltó el mánager John Gibbons. “Es un tipo muy sereno... No se presiona, y con lo bien que ha lanzado en los dos años que lleva acá, no hay necesidad de que lo haga”. En su carrera, Estrada nunca ha lanzado un juego completo. Ningún pitcher de los Azulejos lo consiguió en la presente campaña.



Indios ganan a base de jonrones



Roberto Pérez, Jason Kipnis y Francisco Lindor conectaron de jonrón en la tercera entrada y los Indios de Cleveland derrotaron 5-4 a los Medias Rojas de Boston en el inicio de la serie divisional de la Liga Americana.



Los palos de Kipnis y Lindor fueron uno tras otro. Fue la segunda ocasión en la historia de los Indios con jonrones consecutivos en postemporada. Jim Thome y Mark Whiten lo hicieron en la Serie de Campeonato de 1998. Asimismo, fue la cuarta ocasión que Cleveland dispara tres o más jonrones en un juego de postemporada a Boston.



Los Medias Rojas también conectaron tres vuelacercas, pero en entradas diferentes de los bates de Andrew Benintendi en el tercer episodio; Sandy León en el quinto, y Brock Holt en el octavo que acercó el marcador 5-4.



El segundo partido se realizará esta tarde (4:30 p.m.) en el Progressive Field de Cleveland. David Price (17-9) subirá al montículo por los Medias Rojas, mientras que Corey Kluber (18-9) lo hará por los Indios.



El dominicano Hanley Ramírez produjo la primera carrera de Boston con un doble al jardín central en la misma primera entrada. Luego, Cleveland igualó el marcador en el segundo episodio producto de sencillo de Lonnie Chisenhall, que llevó a la goma al dominicano José Ramírez.



Los abridores de ambos conjuntos, Rick Porcello y Trevor Bauer, no llegaron a las cinco entradas completas.