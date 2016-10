Cosiris: “Valió la pena todo el esfuerzo y sacrificio”

La exvoleibolista Cosiris Rodríguez fue la primera sorprendida por su escogencia al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, especialmente por lo rápido que llegó. Lo admite. Pero si la noticia de que iba a ser exaltada fue una gran sorpresa, mayor asombro se llevó al ver el montón de reacciones que ese anuncio provocó. “Me sentí feliz por la noticia, pero me sentí más feliz al ver todo lo que la gente ponía en las redes, eso fue lo que más me ha impactado de todo. Valió la pena todo el esfuerzo y sacrificio”, dijo Rodríguez durante una entrevista en el programa Mañana Deportiva de CDN Radio. “Gente del mundo entero, excompañeras mías de las primeras ligas en las que jugué. Es algo impresionante. Ha sido muy bonito todo este cariño que la gente le ha mostrado a uno”.



Rodríguez apuntó que jugadoras internacionales que brillaron en el voleibol internacional de su época le han expresado felicitaciones y citó a las cubanas Magalys Carvajal y María Cárdenas y la norteamericana Stacy Sykora. Cosiris comenzó su carrera en el voleibol en 1993 y la concluyó en 2009, seis años después de la medalla del oro más emblemática de la selección tricolor de mujeres.



Nacida en San Cristóbal, Rodríguez ha sido una de las jugadoras con mayor participación con el equipo tricolor, pues estuvo en el taraflex en 336 compromisos internacionales.



Rodríguez entiende que actualmente la situación con el voleibol es totalmente diferente al de su época de jugadora activa y valoró ser parte de la generación con la que el equipo dominicano tomó vuelo internacional. “Cuando llegó Pérez Vento (Jorge) en el 1994 eran los mismos soldados para todas las guerras”, apuntó. “No era lo mismo.



Realmente el trabajo era escuelita cubana, donde no había descanso, no había sábados ni domingos, no había novio, no había reglas, no había nada, eso era entregada a alma, corazón y vida. Valió la pena, se dieron los resultados y es gratificante al final”.



La exopuesta recordó que entró en una época en la que compartió el voleibol con el baloncesto, pero al final se decidió por el deporte de la malla alta debido a que había una mejor organización en esos momentos. Sin embargo, no fue fácil convencer a sus padres, que no veían con buenos ojos desprenderse de una niña con menos de 15 años.

De esos tiempos ella agradece a Gioriber Arias y al propio Pérez Vento, el ex director técnico de la selección nacional femenina. Ella tuvo palabras de elogio para muchas de sus compañeras de selección, incluidas la exsalidora Milagros Cabral y la exarmadora Francia Jackson.

Jorge Pérez Vento será su edecán en ceremonial

De hecho, uno de estos dos será su edecán en la edición 50 del ceremonial del Pabellón de la Fama, que se llevará a cabo este próximo domingo 16. “Pérez Vento será mi edecán”, revela. “Lo traigo exclusivamente de Puerto Rico para que sea mi edecán. Le debo mucho a él. Ninguna persona me concientizó más como atleta y como ser humano que ese señor. Todo lo que me decía se cumplió al pasar de los tiempos”, agregó la jovial exjugadora.