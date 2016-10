Dominicano ocupará presidencia de Asociación Latinoamericana para Estudio del Hígado

Fernando Contreras Peña, con una larga historia en el mundo de la Gastroenterología, fue elegido presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH), para el período 2016-2018, siendo el primer médico dominicano en ocupar tan importantes funciones y, la presidencia, el único cargo de elección dentro del organismo.

La Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, que agrupa a especialistas desde México a Chile es una de las cuatro asociaciones mundiales sobre el tema, y tiene como propósito promover y difundir el estudio y avances en el tratamiento de las distintas enfermedades del hígado, a través del intercambio con especialistas del área de los diferentes países que la conforman, lo que la ha convertido en la voz oficial de la hepatología en Latinoamérica.

Actualmente, existen cuatro asociaciones regionales para el estudio del hígado: AASLD, (Estados Unidos), EASL (Europea), APASL (Asia Pacífico) y ALEH (Latinoamericana), creada en 1968 en Sao Paulo, Brasil. Entre las acciones que llevará a cabo en este período será fortalecer y expandir los logros alcanzados por la recién pasada presidencia.

Contreras destaca que durante su gestión como presidente de esta entidad trabajará además para que la ALEH tenga una activa participación en las reuniones sobre enfermedades Hepáticas de los países miembros.

Próximamente estará en la República Dominicana, Chile, Perú, Uruguay y Colombia. Participación en las reuniones de The American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), en la ciudad de Boston EU. En el Congreso Internacional de Hígado de EASL en Amsterdam, entre otros importantes encuentros y congresos.

Por primera vez se llevará a cabo un curso de hepatología clínica, bianual sobre actualizaciones acerca del tratamiento para las enfermedades comunes del hígado, el cual además incluirá una nueva iniciativa, que será la de presentar las mejores exposiciones del último congreso de ALEH/AASLD, esta actividad se llevará a cabo en Bogotá, Colombia en mayo de 2017.

Participaremos el próximo año en el Congreso Centroamericano sobre enfermedades Gastrointestinales en Guatemala.

Haremos el lanzamiento de un ambicioso proyecto. Una Maestría en Hepatología, semi presencial, en una alianza conjunta entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Alcalá de Henares.

Y desde ya dieron inicio a los preparativos para el gran evento, que será el XXV Congreso de la ALEH, el cual servirá de marco para la celebración del 50 aniversario de la creación de la Asociación. Dicho evento se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana, en septiembre del año 2018.

Un período con grandes expectativas y planes, para seguir avanzando sobre el estudio de las distintas enfermedades del hígado, prevención y tratamiento.

El pasado presidente de la ALEH, Dr. Javier Brahm, elogió la escogencia del Dr. Fernando Contreras para ocupar este alto cargo, y destacó los beneficios de su elección para la Asociación, así como su calidad científica y humana.

El Dr Fernando A. Contreras Peña ocupa también en la actualidad la presidencia de "Bockus International Society of Gastroenterology". Es profesor de la carrera de Medicina de la UNPHU, pasado presidente de la Sociedad Dominicana se Gastroenterología, Fellow del Colegio Americano de Médicos, del Colegio Americano de Gastroenterología y de la Asociación Americana de Gastroenterología.

Es director del Centro de Gastroenterología Avanzada y del Fujifilm Caribbean Training Center.