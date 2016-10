Dwyane Wade dice que no es posible superar a Michael Jordan

Dwyane Wade cree que no importa cuántas cosas diferentes LeBron James alcance en su carrera, intentar superar el legado de Michael Jordan es una empresa descabellada. “No, no es posible”, dijo Wade a ESPN con una risa. “No es posible”. Wade reside en una posición única dentro del contexto histórico de la NBA. Ganó dos de sus tres campeonatos de la NBA jugando junto a James -uno de sus amigos más cercanos- con los Heat de Miami.



Como un niño que crece en el área de Chicago, Wade era un fan de los Chicago Bulls de Michael Jordan y le observó acumular seis campeonatos, ganando el respeto de millones en todo el mundo. “La única cosa que puede hacer es empatarlo”, dijo Wade. “No hay un hoyo 19”.



La referencia al golf se produjo después de que a Wade se le recordó una entrevista de 2012 con ESPN en la que utilizó una analogía de golf para comparar a James y Jordan. “No sé si (James) tiene la capacidad de superarlo o no”, dijo Wade en el momento. “Eso está por verse. Mi versión de LeBron estando a la par con Michael es la siguiente: Los dos están en el campo de golf. Michael en el hoyo 18; LeBron está en algún lugar como el cuarto hoyo. Él tiene un largo camino por recorrer, pero está a la par para llegar al hoyo 18.



“Creo que todo el mundo sabe que (James) es un jugador fenomenal. Es uno que no hemos visto, con la composición de un tipo 6’8”, que corre tan rápido como cualquier armador, salta tan alto como cualquier centro, y tiene la capacidad que tiene para hacer muchas cosas. Pero Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos, eso es lo que todo el mundo dice. Así que va a ser difícil de superar eso”.



Cuatro años más tarde, la postura de Wade no ha cambiado mucho. “Creo que el año pasado -no sólo para mí, también para una gran cantidad de gente- en realidad se acercó... Está en el hoyo 15 en este momento”, dijo Wade de James.