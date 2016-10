De Edwin a Odor: “Él por su lado y yo por el mío”

Edwin Encarnación no lo esconde: hace rato que le perdió el respeto a Rougned Odor, el intermedista de Texas que en mayo le dio un puñetazo a José Bautista. “Respeto a todo el mundo en Grandes Ligas para que me respeten, antes éramos amigos y eso pero cuando pasan cosas así uno le pierde el respeto”, dijo Encarnación a elCaribe desde Texas, donde la tarde de ayer inició la Serie Divisional entre Vigilantes y Azulejos.



¿Si Edwin llega a segunda no le dirá nada a Odor?, se le preguntó a Encarnación. “No, él por su lado y yo por el mío, así nos vemos mejor”, respondió en forma tajante el nativo de La Romana, quien terminó como colíder en remolcadas de la Americana en la pasada vuelta regular con 127.



En la pasada postemporada, Toronto eliminó a Texas y en la serie Bautista disparó un jonrón que se lo gozó bastante, lo que sin duda fue visto mal del lado de los Vigilantes. Cuando ambos equipos se enfrentaron de nuevo en mayo, Odor le dio un puñetazo a Bautista tras un pequeño incidente en la segunda base y esa imagen se convirtió en viral en las redes sociales. Ambos equipos han dejado claro que buscan ganar juegos y no están en venganza.