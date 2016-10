Evaluación del desempeño avanza en la Administración Pública RD

Con el apoyo del Ministerio de Administración Pública (MAP), va avanzando el proceso de que las instituciones públicas de la República Dominicana evalúen a sus servidores por el resultado de su gestión, para garantizar que la ciudadanía reciba los mejores servicios por parte de las entidades del Estado.

El titular del MAP, Ramón Ventura Camejo, ha reiterado la importancia de que se extienda a todas las instituciones la evaluación de desempeño por resultados y no por factores, como se hacía anteriormente.

Según María del Carmen Lugo, directora de Reclutamiento y de Evaluación del Personal del MAP, históricamente, antes del año 2005, nunca se había evaluado el desempeño de los empleados de la Administración Pública dominicana.

"Y este es un aspecto fundamental, aparte de que es uno de los subsistemas de gestión de los recursos humanos, es una forma de nosotros rendirle cuentas al ciudadano, midiendo las ejecutorias de los servidores públicos y la calidad de los servicios que brindan al ciudadano", explicó la funcionaria.

"Inicialmente las evaluaciones se llevaban a cabo por factores, que varían dependiendo del grupo ocupacional, pero en sentido general, se evaluaba la calidad del trabajo, la cantidad del trabajo, la pulcritud en hacer el trabajo, en el caso de los directivos se evaluaba la planificación, la supervisión efectiva, el liderazgo, el estimular el trabajo en equipo y algunos aspectos de la personalidad del individuo o del cumplimiento del individuo con el régimen ético y disciplinario de la ley", detalla María del Carmen Lugo.

Para este año 2016, el MAP ha recibido los reportes de evaluación del desempeño -todavía por factores- de 32,093 servidores públicos, de 81 entidades, mientras que por resultados ya han entregado los informes dos entidades: el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).

"Cuando comenzamos con las evaluaciones de desempeño en el año 2005, tuvimos las primeras 85 instituciones evaluadas y los primeros 30,389 empleados evaluados en la historia de la Administración Pública dominicana, y luego de la promulgación de la Ley 41-08 de Función Pública, comenzamos a implementar esta nueva metodología de evaluación, que implica tres aspectos: el logro de metas, que esté directamente vinculado al plan estratégico y a los planes operativos de las áreas y las instituciones, que tienen que estar alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo" destaca la directora de Reclutamiento y Evaluación del Personal del MAP.

De acuerdo con la funcionaria, con esta nueva metodología, que, además del logro de metas, incluye la gestión por competencias, hay que hacer todo un trabajo, porque también es necesario elaborar con los directivos de las instituciones el diccionario de competencias, que son las características especiales que hacen que un servidor público desempeñe con éxito su trabajo.

Otro aspecto fundamental que se toma en cuenta en la evaluación del desempeño laboral por resultados, es el cumplimiento del régimen ético disciplinario, y que nunca antes se había evaluado.

"A la fecha tenemos 33 instituciones que ya han cerrado el ciclo y han comenzado a evaluar el desempeño con esta nueva metodología y ya nos han reportado dos instituciones, mientras otras 15 entidades van a reportar por resultados antes de que termine el año, y hay otro grupo de instituciones que tienen todo el sistema instalado pero están haciendo un piloto de estos últimos cuatro meses del año para luego comenzar ya con la evaluación el próximo año" precisa Lugo.

La funcionaria concluye: "Anteriormente a algunos supervisores les daba trabajo decidir a quién dar incentivos. Ahora las metas están planteadas, quiénes las logran, si sacan 85 o más, tienen el incentivo o el bono por desempeño, pero si sacan menos, no obtienen nada, y la gente que se esforzó, pero no alcanzó, no tendrán incentivos, pero se esforzarán más, y las instituciones nos han informado de que esta metodología es mucho mejor para la toma de decisiones y también para el desarrollo de las competencias de los servidores públicos, porque cuando salen mal en ese aspecto se hacen planes de capacitación".