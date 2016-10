Galán: gobierno seguirá gravando seguros de vida

El presidente de la comisión permanente de Hacienda en el Senado, Tommy Galán, dijo que el gobierno no piensa retirarle la carga impositiva de un 16% que se le coloca a los seguros de vida en el país.

El senador por San Cristóbal dio como excusa que el Estado lo que debe de asumir es políticas tendentes a incrementar la presión tributaria.



“Si no estamos hablando de establecer figuras impositivas nuevas, y estamos apostando a la eficiencia, me imagino que plantear la eliminación de impuestos, entonces estaríamos afectando muchos porque aumentaríamos el déficit fiscal”, explicó.



Expresó que estarían colocando en una situación de más dificultad de la que hoy tiene el Estado, con relación a la conformación del impuesto.



Dijo que las estadísticas de este año las primas por ese concepto se han incrementado. Agregó: “Ahora todos deben pagar impuestos, porque está establecido, y aunque se quejen porque en otros países están exento de esa carga impositiva, estamos en la República Dominicana”.



Las declaraciones de Galán son una reacción a la denuncia del presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Miguel Villamán, quien informó a elCaribe que ese sector en el país está dejando de asegurar el equivalente a US$150 millones anualmente por concepto de seguros de vida, por la carga impositiva del Estado. Lo que ha obligado a que personas prefieran comprar el citado seguro en el exterior, donde no tiene impuestos. El gobierno ha dejado de percibir RD$700 millones.