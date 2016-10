La gira “Ventura Highway” trae de regreso a la banda América

Luego de siete años de ausencia, la banda de folk rock británica América volverá a Santo Domingo con su más reciente gira “Ventura Highway Tour”. El concierto será en el escenario de Hard Rock Live, el próximo 30 de noviembre. La banda, que debutó en 1971, el mismo año en que presentó su primera producción, regresará de la mano de SkyPro junto a Ed Live.



La agrupación, originaria de Londres, fue creada por Beckley, Bunnell y Dan Peek, quien falleció hace cinco años. Los artistas identificaron a la banda como “América” en homenaje a la tierra de sus padres. Siete de sus álbumes fueron producidos por George Martin, el famoso productor de los Beatles.



América, recurriendo al folk, soft y country rock, alcanzó popularidad entre los comienzos de 1970 hasta los inicios de los 80, con canciones que han sido conocidas en todo el mundo, como “A Horse With No Name”, la cual aparece en el videojuego GTA: San Andreas y en la famosa serie Breaking Bad, “Sister Golden Hair”, “Ventura Highway”, “Tin Man”, “I Need You” y “You Can Do Magic”, entre otras. La agrupación América cuenta con más de 20 álbumes, entre producciones de estudio, en vivo y recopilaciones en 46 años de trayectoria.



La banda de rock agota una lista de presentaciones en Estados Unidos que incluye Las Vegas, New York, Illinois, Connecticut, Dakota del Norte, del Sur y Pensilvania, entre otros.

En el 2015, presentaron “Lost and Found y America: Achieves Vol. 1”, un disco que se compone de las primeras grabaciones, demos, ensayos, entre otros de América. Los organizadores del concierto en Santo Domingo informaron que las boletas están a la venta en Uepa Tickets.