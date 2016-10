La LDF creció en su segunda campaña

En el séptimo arte hay un popular refrán que reza: “Las segundas partes nunca son buenas”. En en el caso del fútbol dominicano es todo lo contrario. La segunda versión del torneo de primera división de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) superó con creces la versión de 2015. Así lo sostiene el director ejecutivo de la LDF, Félix Ledesma, quien valoró el respaldo recibido del público, así como de importantes empresas que apoyaron este año la justa y que terminó con el Club Barcelona Atlético, como campeón en la final ante el Cibao FC. “Fue una segunda versión que tuvo sus incógnitas desde mucho antes de comenzar. Cabe recordar que la primera versión creó mucho entusiasmo e interés por parte de muchos fanáticos y de empresas que en su momento tenían sus dudas de si respaldar o no el torneo. Gracias a Dios que todo culminó con gran éxito y con un nuevo campeón que fue el Club Barcelona Atlético”, indicó Ledesma.



Manifestó que ante esta situación, el interés decreció en un momento dado, pero que con el pasar de los días, la misma fue tomando otro rumbo hasta alcanzar el éxito que, dentro de la LDF, se habían trazado. Expresó que desde ya se encuentran trabajando en todo lo concerniente a la tercera versión del torneo de la LDF, de la que se espera, nuevamente, la participación de 10 clubes de diferentes puntos del país. “Desde mañana mismo podemos montar el torneo. Hemos estado trabajando arduamente con la preparación de la tercera edición del que ya auguramos mucho éxito dado el alcanzado por las dos anteriores con la finalidad de brindarle nuevamente un espectáculo de calidad al público dominicano. Superar una versión pasada es nuestro objetivo”, indicó.



Aumento de fanáticos



Ledesma sostuvo que este año, la presencia de fanáticos en los diferentes estadios creció en más de un 30%. “Este año hubo una participación de fanáticos más elevada que para el primer torneo. Una prueba fue la final entre Barcelona y Cibao FC en el Estadio Olímpico, donde la grada oeste de este complejo estuvo casi a su capacidad”, puntualizó.



Expuso, asimismo, que el recién concluido torneo sirvió para “llenar algunos baches” creados en la justa de 2015, entre los que citó la reparación de algunas instalaciones como la sede de Moca FC, el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y de otras que también serán sometidas a proceso de reparación en los próximos días.



Una liga creciente



Para el presidente del Bauger Fútbol Club, la pasada temporada representó una etapa de transición debido a muchos factores. “Lo primero es que vivimos una etapa de transición, en la que cuatro de nuestros principales titulares emigraron a otros equipos y en términos de resultados no fueron los mejores. Fue una carrera de resistencia. Pero lo más importante de todo es que cumplimos con todos los compromisos establecidos por la liga a todo lo largo del torneo”, dijo Jorge Rolando Bauger.



Manifestó que para la tercera versión el equipo espera lograr mejores resultados, aunque no adelantó en cuáles áreas se enfocarán debido al tiempo que falta para el inicio del próximo torneo.



“Esta es una liga naciente. Todos tuvimos errores. Hay que ser paciente. Todavía es un poquito prematuro pensar en la próxima temporada”, sostuvo.



Redondear un gran año



Para Juan Carlos Vidal, secretario técnico del Cibao Fútbol Club, el mayor logro obtenido por el onceno este año en la Liga Dominicana de Fútbol fue llegar por vez primera a una final en sus dos presentaciones en el torneo de primera división. “Fue un año muy bueno. Pudo ser perfecto quedando campeones, pero no se pudo. Lo más importante es que pudimos clasificar para la Concachampios, en la que buscaremos la corona y así redondear un gran año para el Cibao Fútbol Club”, sostuvo Vidal, también delegado del representativo de Santiago de los Caballeros.



Manifestó que analizarán los errores cometidos durante el pasado torneo con la finalidad de revertirlos de manera positiva para la próxima temporada de la LDF. “A partir del 2017 hay posibilidad de que la liga ponga en funcionamiento la segunda división, donde los dos últimos equipos pasen a formar parte de ella”, apuntó.