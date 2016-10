Presidente de Colombia gana el Nobel de la Paz

OSLO, Noruega (AP) — El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue reconocido el viernes con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con una guerra civil de más de medio siglo que se cobró la vida de más de 200.000 colombianos.

El reconocimiento fue hecho apenas cinco días después de que el pueblo colombiano rechazó en referéndum el acuerdo de paz forjado entre Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La resolución del premio no cita a la contraparte de Santos en las negociaciones, el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño.

Este revés en las urnas no supone el final del proceso de paz, informó el comité encargado de entregar los galardones.

"El referéndum no fue un voto a favor o en contra de la paz", explicó la vocera del Comité Noruego del Nobel en conferencia de prensa, al insistir que el proceso de paz no ha muerto. "Lo que rechazaron los partidarios del 'No' no fue el deseo de paz, sino un acuerdo de paz en concreto".

Santos y Londoño firmaron el mes pasado un acuerdo que ponía fin a más de medio siglo de hostilidades, pero seis días después los colombianos rechazaron su propuesta en un referéndum nacional.

Los votantes colombianos rechazaron el acuerdo el domingo por el más estrecho de los márgenes —menos de un punto porcentual— por la preocupación de que los rebeldes, que estuvieron detrás de muchas atrocidades, recibieron un acuerdo a su favor. Bajo los términos del acuerdo, los rebeldes que entreguen sus armas y confiesen sus crímenes evitarán pasar tiempo en la cárcel y en su lugar las FARC les darán 10 escaños en el Congreso hasta 2026.

No hubo una reacción inmediata de Santos al galardón, el cual fue anunciado cuando era de noche en Colombia. Sin embargo, la oficina de prensa de los premios Nobel lo citó en Twitter diciendo: "He recibido este premio en su nombre: el pueblo colombiano que ha sufrido tanto con esta guerra".

Londoño, conocido por su alias Timochenko, tuiteó por su parte: "El único premio al que aspiramos es de la #PazConJusticiaSocial para #Colombia sin pamilitarismo, sin retaliaciones ni mentiras #PazALaCalle". Timochenko está en La Habana, donde viajó luego de la firma con Santos el 26 de septiembre.

Según el Comité Noruego del Nobel, Santos "a pesar de la mayoría del 'No' en el referéndum, ha acercado significativamente el sangriento conflicto a una solución pacífica".

El premio debe considerarse también "un homenaje al pueblo colombiano que, a pesar de pasar grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa, y a todas las partes que han contribuido al proceso de paz", agregó.

El acuerdo de paz se cerró tras casi cuatro años de negociaciones públicas en Cuba. El proceso se alargó en total seis años, incluyendo una primera fase de diálogo secreta, según explicó Santos en su día.

Santos, de 65 años, es un mediador inesperado en este conflicto. Criado en una de las familias más ricas de Colombia y educado en la Universidad de Harvard, durante su etapa como ministro de Defensa hace una década fue responsable de algunos de los mayores golpes militares a las FARC. Entre las operaciones más destacadas están una incursión transfronteriza a Ecuador en 2008 que derivó en la captura de un alto comandante y en el rescate de tres estadounidenses secuestrados por la guerrilla cinco años antes.

En base al acuerdo de paz que negoció, los rebeldes que entreguen sus armas y confiesen sus delitos evitarán cumplir penas de cárcel y las FARC obtendrán 10 escaños en el congreso hasta 2026 para suavizar su conversión en un movimiento político.

Santos y Londoño se reunieron solo en dos ocasiones durante todo el proceso de paz: el año pasado, cuando dieron los últimos retoques a la parte más controvertida del acuerdo — la que aborda las sanciones a la guerrilla por sus crímenes de guerra — y el mes pasado en la firma del acuerdo ante líderes mundiales y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Esta es la primera vez que el Premio Nobel de la Paz va a parar a Latinoamérica desde 1992, cuando el comité reconoció a la activista por los derechos humanos guatemalteca Rigoberta Menchú.