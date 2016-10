Río Brujuelas inunda 54 casas en El Limón de Guerra

Un total de 54 viviendas quedaron bajo aguas en la comunidad El Limón de Guerra tras la crecida del río Brujuelas producto del paso por el Caribe del huracán Matthew y que dejó un muerto. También las academias de béisbol de los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh, ubicadas en el municipio Hato Viejo del kilómetro 32 de la carretera Mella, sufrieron daños en sus estructuras. Residentes afectados manifestaron que, pasadas las seis de la tarde del miércoles, las aguas del río Brujuelas se extendían hasta sus viviendas, la gran mayoría construidas de madera. No fue hasta las nueve de la noche cuando ya sus casas estaban, muchas de ellas, sepultadas por las aguas.



“Tuvimos que amanecer en la calle porque nuestras casas se llenaron de agua. Es grave la situación que estamos pasando ante este desastre que dejó el huracán (Matthew). No tenemos ropa que ponernos. Todos los electrodomésticos, que con mucho sudor compramos, se dañaron”, manifestó Carlos Encarnación, uno de los residentes afectados.



Explicaron que es la primera vez que sufren este tipo de desastre tras el paso por el país de las tormentas Olga y Noel en 2009. En tanto, una brigada de las Fuerza Aérea Dominicana (FAD) acudió en auxilio de los afectados con donación de comida. “En qué las vamos a cocinar”, expresó Salvadora Caminero, quien amaneció sentada en una silla mientras contemplaba las aguas sucias del río que cubrían casi por completo su humilde vivienda. “No tenemos estufa, no tenemos tanque de gas, no tenemos nada. Todo se nos dañó por el agua. No sé qué vamos a hacer ante esta situación”, agregó la dama.



De su lado, Pascual Sosa, quien vive en compañía de su madre, narró que la situación que vive en la actualidad es “penosa”, pese a estar todo el tiempo al tanto de todo lo que ocurría con el huracán Matthew, cuyo movimiento atmosférico dejó la presencia de fuertes lluvias y crecidas de ríos en casi todo el país.



Sobre la víctima, los residentes expresaron a elCaribe que el joven, cuyo deceso se produjo mientras se bañaba en el río y minutos después desapareció, residía en la comunidad Hato Viejo 2, cuya entrada también quedó incomunicada. “Fue esta mañana (ayer) que el joven (cuyo nombre no fue ofrecido) apareció gracias a la ayuda de los bomberos de Boca Chica”, dijo Anyeris Sosa.