Un muy conocido y conversador dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hablaba hace unos días con varios amigos en uno de esos puntos de encuentro que sirven de escenario frecuente para tertulias y “análisis” políticos bajo la sombra de cortaditos, expresos negros, “frías vestidas de novia” y uno que otro trago de escocés, y entre otras cosas soltó lo siguiente: “Nosotros en el PRM sabemos y estamos muy conscientes de que no tenemos un partido en sí, aunque públicamente no lo hayamos admitido. Por razones de tiempo, con el apuro de las elecciones encima y para que el tren peledeísta no nos arrollara de mala manera, hicimos a la carrera un proyecto de partido para acudir a las urnas. Sabemos que no tenemos estructura orgánica en todo el país. De ahí, que hayamos cedido tanto a algunos aliados cuasi inorgánicos pero que tenían uno que otro dirigente donde nosotros no lo teníamos. Pese a eso, no nos podemos ni debemos quejarnos de los resultados de los comicios. Ahora bien, por la misma naturaleza levantisca de una buena parte de los compañeros que nos acompañan, estamos conscientes que viene una dura confrontación interna, de la que esperamos salir bien”. A confesión de partes, relevo de pruebas, dicen los abogados…



El Caballo



En su nuevo rol relevante de dirigente político, asumiendo la vicepresidencia del Moda, hemos visto en estos días a nuestro gran y mejor amigo Johnny Ventura (El Caballo Mayor) replicando informes de prensa que dan cuenta de un presunto gasto alegre en el uso de los fondos públicos de nóminas en la dirección de Bienes Nacionales, entregada a esa organización en su condición de aliada para el Bloque Progresista. Recuérdese que Johnny ante todo, es nuestro principal merenguero, abogado, exalcalde y goza de una popularidad y carisma propios, por lo que su intervención le da peso al debate. ¡¿Anjá? Te dije que anjá..!