De Fidel Castro a Enrique Jimenes Moya

El 14 de junio de 1959, día en que llegaba la gesta libertadora, pero cuyo desembarco todavía no se sabía en nuestro país, El Caribe reprodujo unas declaraciones de Fidel Castro en las que calificó el programa de reforma agraria de Cuba como “una prueba de vida o muerte” y que en su país existían los que respaldaban totalmente la revolución “y aquéllos que se están uniendo a los reaccionarios respaldados por Trujillo”. El 15 de junio, ya a sabiendas del desembarco local, Spruille Braden, un norteamericano embajador en diferentes países de América Latina, se refirió al peligro del avance del comunismo de esta región, representado por el gobierno revolucionario de Cuba.



Aunque el desembarco se mantuvo en silencio local por varios días, ya el 24 se habían dado diversas informaciones y ese día se reseñó que “en la mañana del día anterior se habían recogido en una loma de Constanza los cadáveres del capitán Enrique Jimenes Moya, de Manuel de Jesús del Orbe, Octavio Adolfo Mejía Ricart, José Horacio Rodríguez, un doctor García Bencosme, otro doctor Álvarez, de quien se afirma era dentista y otro doctor Felipe Maduro Sonates”.



El 12 de julio, el embajador dominicano en la OEA, Virgilio Díaz Ordóñez, declaró que reiteraba sus afirmaciones de que Cuba y Venezuela habían respaldado dos invasiones a República Dominicana y que aún se estaba fraguando una adicional.



Con todo este panorama de acusaciones a Trujillo de haber fusilado a los expedicionarios, y como justificación de las medidas tomadas por el gobernante, se publicó el 11 de julio de 1959 una carta encontrada entre las pertenencia de Jimenes Moya y que incluimos en esta Página, cuyo pie rezaba así:



“Este memorándum confidencial con la firma de Fidel Castro fue encontrado entre las pertenencias de Enrique Jimenes Moya, cabecilla de la frustrada expedición que pretendió perturbar el orden público de la República. El servicio de seguridad conserva en sus archivos el original. El Caribe lo publica por lo revelador de su contenido y en su condición de vivo testimonio de las siniestras y criminales fuerzas que operaron en el fondo de la suicida aventura del descarriado grupo que creyó poder quebrantar la consubstancial unidad que existe entre el pueblo dominicano y su conductor, el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor.. etc., etc.

A continuación reseñamos el

Memorándum Confidencial:

4 de junio de 1959

Instrucciones al Capitán Enrique Jiménez Moya

Sus Manos



No obstante lo convenido con respecto a la liberación integral de Santo Domingo, y de la seguridad que tengo de su cumplimiento, siento la necesidad de ratificarte todo lo hablado en nuestra última entrevista, insistiendo particularmente, por considerarlo de primerísima importancia, con respecto a las operaciones civiles Roma y Agro, en lo siguiente:



OPERACIÓN ROMA: Vuelvo a recalcar, aunque parezca necedad, que es decisivo para el futuro de la revolución dominicana y democratización de tu país, quebrar radicalmente la funesta influencia reaccionaria de las sotanas sobre el pueblo ignorante. Es fundamental que el reajuste en este orden comience pronta y enérgicamente, como ha sido planeado, con la acción de las turbas excitadas contra “ídolos”, lugares de su culto y liquidación clerical; lo último solamente en los casos de mayor y vergonzoso entreguismo al régimen. Te creo convencido de la necesidad de hacer esto así, si se quiere salvar la revolución una vez ganada la victoria. No debes permitir que escrúpulos ni intervenciones de última hora, extraños al espíritu de la liberación, lo impidan. De lo contrario los demás aspectos de la operación, denuncia del Concordato, reintegración de propiedades, expulsión de los jesuitas, etc., será de difícil realización si no se crea desde el comienzo un clima fuertemente anticlerical. Tú me entiendes bien.



OPERACIÓN AGRO. Por otra parte, debes seguir sin vacilaciones los mismos pasos míos aquí. Si necesitas ayuda adicional, te puedo mandar los técnicos extranjeros que conoces.



En el mismo plan de los templos, debe entrar la destrucción de estatuas y monumentos que idolatrizan (sic) a Trujillo, y, en general, la de su familia. Vivos constituirán eterna amenaza para la revolución.



Como estoy seguro que tendrás éxito, debes ponerte en comunicación con Mathews del Times, y él te ayudará como lo hizo conmigo.



Acuérdate que yo cree la Medalla de la Sierra Maestra, y tú debes crear la de Constanza.

Como te he expresado en varias ocasiones, contamos con el apoyo absoluto de nuestro amigo Berro.

Buena suerte.

Tu amigo de siempre,

(firmado) Fidel Castro

El mismo día de la publicación de esta carta, en la misma página, se reprodujo copia del telegrama, en papel identificado como de All American Cables, que le envió Juan Isidro Jimenes Grullón a Virgilio Díaz Ordóñez, representante dominicano ante la OEA, en cuyo pie podía leerse: “El anterior despacho, fechado en La Habana, es una muestra de la malignidad con que la propaganda anti dominicana auspiciada por los gobiernos filocomunistas de Cuba y Venezuela trata de conquistar nuevos traidores y de aumentar las filas de renegados y perjuros. Frecuentemente los diplomáticos de nuestro país son atacados con incitaciones de éstas o parecidas índoles, y algunas de ellas contienen ofertas de dinero o de posiciones.



El cable en cuestión, y comentarios sobre estas publicaciones, los incluiremos la semana próxima.