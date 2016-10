La frontera internacional se abre al talento urbano dominicano

Mucho se ha analizado sobre las razones por las cuales el movimiento urbano dominicano no tiene un lugar relevante en la industria discográfica internacional. En ese contexto, pocas opiniones han tenido más peso que las expuestas recientemente por el dúo boricua Zion & Lennox y el cantante dominicano el Súper Kenny (exlíder de La Nueva Escuela).



Por un lado, se trata del necesario tiempo que le corresponde a un género para depurar y corregir. Zion recordó los primeros años del reggaetón en Puerto Rico y la época en la que el género se estancó cuando se agotó el recurso de la “tiradera” entre los exponentes de la Isla del Encanto. “Ese fue un proceso por el cual pasó nuestro género, hubo que limpiar la lírica para poder llegar a las masas”, indicó Lennox.



Se depuraron las letras y hubo mejorías en el sonido, aplicando fusiones brillantes para trascender hacia otros mercados. Y los resultados están ahí, con un sin número de estrellas que dominan la industria discográfica.



Aunque Zion sostiene que en muy poco tiempo los dominicanos “han hecho bastante”, con giras constantes por Europa y Estados Unidos, entiende que es muy difícil que una canción se pegue a nivel mundial con expresiones subidas de tono o que sus intérpretes pretendan trascender si no hay unión. Y ese fue un proceso por el cual pasó la música urbana puertorriqueña, que tuvo que limpiar las letras para poder llegar a las masas.



Al evaluar las barreras del mercado, El Súper Kenny, exlíder de la agrupación dominicana La Nueva Escuela, pone en la mesa del debate otro aspecto. Sostiene que a la industria urbana local le hace falta buenos promotores que sepan trabajar en plazas como Estados Unidos, Colombia, Perú y México, entre otras. “Entiendo que lo que falta es algún buen promotor, alguien que conozca bien lo que es el mercado y el negocio en esos espacios, que se interesen por la calidad de la música que manejamos los cantantes del género urbano de la República Dominicana”, agregó.



Se abre la gran puerta: Roc Nation



Aunque falta mucho por hacer, es evidente que en esos aspectos los exponentes dominicanos han estado trabajando y las puertas hacia un mejor futuro se están abriendo. El hecho de que un poderoso sello musical como Roc Nation, de las estrellas de la industria internacional como Jay Z y Romeo Santos, fije su atención hacia el talento de esta media isla, al firmar al cantante Mozart La Para, es algo trascendental para la clase urbana dominicana.



“Mozart La Para ha creado su propio estilo fusionando la música urbana y tropical y ha creado un sonido único para sí mismo,” dijo el CEO de Roc Nation América, Romeo Santos, a la revista Billboard.



“Aquí en Roc Nation América reconocemos su talento y hoy le damos la bienvenida.”, añadió el ídolo de la bachata.



Así lo han entendido otras figuras del patio que han reaccionado con alegría por la noticia, como Shadow Blow, quien le escribió al ganador de seis premios Soberano: “Felicidades mi hermano. Acabas de dar un paso gigantesco, no solo para ti, sino para todo el género urbano dominicano! Cada día más orgulloso de lo que hacemos”. Este no ha sido el único paso de avance a nivel internacional entre los exponentes urbanos dominicanos que viven en constante movimiento en el mercado nacional y en plazas extranjeras como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Pero sí el más prometedor y ambicioso hasta ahora.



Ya el mismo Mozart La Para logró que sus sencillos “Aquí Nadie toca” y “Toy Enamorao” llegaran a la cima de la lista Songs de Billboard Tropical. Don Miguelo hizo lo mismo con el tema “Como yo le doy”. Con una interesante oportunidad de posicionamiento de la mano de la compañía de Pitbull (que se ha diluido en el camino), el autor de “La cola de motora” le adjudicó al género urbano de factura local un disco de platino por la venta de más de 65 mil copias del sencillo “Como yo le doy”, a dúo con el intérprete cubano-estadounidense.



El Lápiz Consciente, por su lado, se abre al mercado extranjero con la disquera Sony Music, con la cual prepara un nuevo álbum. A final de 2015 celebró un Doble Disco de Platino y tres Discos de Oro obtenidos por su tema “Si no te quisiera”, junto a Belinda y Juan Magán, y de paso selló otra alianza con EVT y Sony Music. Aunque los urbanos quisqueyanos no han entrado de lleno a los premios internacionales, ya Don Miguelo estuvo nominado en la primera entrega de los Latin American Music Awards 2015 por su featuring con Pitbull, y actuó en el 2014 en los premios Juventud. Además, Mozart La Para, Lápiz Consciente y Sensato (este último postulado en los Latin Grammy 2012 por su combinación con Pitbull y Sak Noel, “Crazy People”), han salido del patio con musicales en Premios Heat 2016, Latin American Music Awards, Premios Juventud y Premios Billboard.



Tanto el dúo Doble T & El Crok, desde el tema “Pepe”, como El Poeta Callejero, con su mejor carta internacional “Kamazutra” (featuring Zion & Lennox) estuvieron a punto de ascender al plano internacional. Este último exponente se estancó desde el mismo momento que anunció su firma con Universal Music. Ahora, dos años después, reaparece luchando por su espacio local. Secreto, desde el punto de vista de figuras de renombre como Daddy Yankee, también es una de las promesas más concretas del movimiento dominicano para expandir su rango de acción en otras tierras. Sin embargo, el negocio aún tiene prospectos de gran valía como Shelow Shaq, Shadow Blow, Bulova, El Nene La Amenazzy, Mark B y El Alfa, por mencionar algunos. Solo hay que esperar...