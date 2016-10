Rojas vaticina Leones regresarán más fuertes

La temporada pasada, los Leones del Escogido presentaron más bajas que altas. Durante la serie regular, estuvieron al borde de la descalificación y sacaron de abajo para impedirlo. Luego, en la serie final, ante los Tigres del Licey, tampoco fueron dados favoritos para alzarse con el cetro y lo lograron. Pero no todo quedó ahí. También el dirigente Luis Rojas fue objeto de críticas por el estilo en que manejó el equipo escarlata. “Todo eso quedó atrás.



Este equipo vendrá más fuerte”, dijo Rojas a elCaribe. “El año pasado contábamos con un equipo joven y que veníamos de una reconstrucción. Gracias a Dios que las cosas fueron saliendo bien y cada uno de los muchachos aportaron a diario al igual que los importados. Ese espíritu ganador lo pondremos en marcha desde el primer día del torneo”.



Rojas manifestó que no se “dormirán” ante los demás equipos por lo reforzado que vendrán y tratar de no repetir lo sucedido durante la temporada anterior.



“Nosotros estamos al tanto de eso. Desde ya nos estamos preparando para ganar el campeonato. Esa es nuestra mística. Venimos a defender la corona. Es algo que se ha convertido en una costumbre ganar coronas”, expuso el capataz. Sobre el material joven Rojas dijo estar sorprendido con la integración de un grupo de jugadores que están llamados a convertirse en las nuevas figuras en la organización de los Leones en un futuro no lejano.



“Los últimos dos sorteos han sido de mucho provecho. El futuro del Escogido se ve bastante brillante con esos muchachos que estamos viendo en los entrenamientos en diferentes posiciones. Hay nombres que este mismo año pueden ayudarnos tal como lo hizo Rafael Devers la campaña pasada, así como Rafael Bautista”, puntualizó Rojas.