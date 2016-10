El romero en la cocina

Debido a los beneficios que proporciona el romero, esta es una planta que se utiliza mucho en la cocina, no sólo por ser medicinal, sino también por ser un condimento perfecto para la elaboración de diversos platos. Al incluir el romero en ciertas recetas, como por ejemplo la paella, ayudará a mejorar la digestión sin olvidar el buen sabor y aroma que deja esta planta medicinal y aromática en todos los platos que lo contienen.



Para combinarlo con otros platos, hay que recordar que su sabor es especialmente agradable cuando se utiliza en diferentes tipos de carne, bien sea asadas o a la parrilla, o incluso en ensaladas, dando un sabor especial a todos los platos que se les agrega.



Las opciones de preparaciones para utilizar el romero son realmente múltiples. En guisados resulta muy aplicable, pero aún mejor en carnes como la del pollo (por ejemplo en unas brochetas), cordero o pescado.



También resulta interesante su uso mediante aceites naturales, que se pueden preparar con una mezcla de romero, de forma que se añada con toda comodidad este aroma tan agradable al olfato y al paladar.



Si te decides por incluir el romero en tu cocina debes saber que no requiere de mucho cuidado. Se trata de una especia que se adapta a un clima bastante seco, capaz de sobrevivir y crecer a un ritmo bastante acelerado. Si no tienes jardín puedes utilizar una pequeña maceta en la que puedas tener una planta que seguramente te ofrecerá lo suficiente, teniendo en cuenta que no lo usarás más de dos veces por semana.