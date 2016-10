Yolandita: “Si Noelia y yo nos arreglamos no será delante de periodistas”

Tras 18 años de la polémica que separó a la cantante puertorriqueña Yolandita Monge de su hija Noelia Lorenzo, la intérprete de “Perdóname otra vez” manifestó que si en algún momento se produjera un encuentro entre ellas sería algo fuera de las cámaras. Aunque tratando de lucir tranquila, la cantante boricua respondió ante los cuestionamientos de la prensa sobre si se ha producido algún encuentro con su hija luego de la muerte de su esposo y mánager, el productor Carlos “Topy” Mamery. “Si eso se arregla no es en el medio de una conferencia de prensa, o delante de los periodistas, porque se trata de algo de familia. Cuando esa persona decida que quiere regresar a su entorno final, con los demás hermanos y familia, ella sabe, lo que pasa es que a lo mejor no le convenga”, sostuvo Yolanda Monge Betancourt, nombre de pila de la artista, durante un encuentro con la prensa en Hard Rock Café Santo Domingo, donde el jueves 8 de diciembre ofrecerá un concierto, bajo la producción de SkyPro & Ed Live.



También manifestó, que a raíz de la situación familiar hubo un momento en su vida en el cual no supo lidiar con algunas situaciones, que la presionaron tanto que dos de sus discos se quedaron sin trabajarlos. “Decidí quedarme un día en casa y no salir más, porque era tanto el dolor... porque era la obligación de los periodistas hacer una pregunta que supuestamente la gente que yo veo y hablo todos los días no me preguntan, y no tienen ninguna necesidad de saber, porque me conocen”, indicó Monge, antes de decir que respeta el trabajo de la prensa.



La cantante, de 61 años, indicó, además, que cuando se tiene hijos que ya son adultos y que deciden sus vidas, no se puede responder a cuestiones que no tienen base. Recordó a la prensa que aparte de Noelia también tiene dos hijos más, las dos de su fallecido esposo, por lo que entiende que tiene una familia extraordinaria que no la cambia de la noche a la mañana.



Con relación a las acusaciones que le hizo Noelia, dijo que no se defendería, porque, a su juicio, defenderse es atacar, y “jamás voy a atacar a ningún hijo mío, a ningún amigo mío, ni a ningún ser humano”.



A 22 meses de la muerte de su esposo “Topy” Mamery, la intérprete de “La distancia” manifestó que aún despierta pensando que se trata de un sueño.



Dijo que lo que más extraña de él es cuando le preguntaba que si se veía bonita, que cómo le quedaba algún vestido, por lo que muchas veces siente un deseo inmenso de comunicarse con quien fuera su compañero por 27 años. Su deseo, dice, es que existiera un celular con el que se pueda llamar al cielo y así poder hablar con él.



“Hay días que todavía me despierto y de momento me late el corazón rápido y digo: -¡ay, pero si es verdad!-. Porque a veces pienso que todavía es un sueño”, reveló la popular artista durante un encuentro íntimo que sostuvo con la prensa dominicana en Hard Rock Café.



En otro orden, dijo que ella y el cantautor dominicano Anthony Ríos se están dando “un tiempo” para continuar trabajando juntos.



“Estamos dispuestos a seguir trabajando, nos estamos dando tiempo los dos, yo por mi recuperación, él por su recuperación también, que ha tenido su situación”, adelantó.