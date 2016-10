Casino Taj Mahal de Donald Trump quiebra y cierra tras 26 años operando

ATLANTIC CITY, New Jersey, EE.UU. (AP) — Cuando Donald Trump abrió el casino Trump Taj Mahal hace 26 años, lo describió como "la octava maravilla del mundo".

Pero su amigo, el también multimillonario Carl Icahn, cerró sus puertas el lunes convirtiéndolo en la quinta víctima de la crisis de los casinos en Atlantic City.

El amplio casino, con sus altas cúpulas, minaretes y torres construidas a imagen del famoso palacio indio, cerró a las 05:59 de la mañana del lunes tras no alcanzar un acuerdo con su sindicado de empleados para recuperar los beneficios sanitarios y pensiones que les fueron retirados en un tribunal de bancarrota.

Casi 3.000 empleados perdieron sus puestos de trabajo, lo que eleva a 11.000 el número de víctimas laborales de los cierres de casinos en Atlantic City, New Jersey, desde 2014.

El sindicato inició una huelga el 1 de julio. Icahn decidió cerrar el casino un mes más tarde alegando que no había "una vía hacia la rentabilidad".

El Taj Mahal es el quinto casino de Atlantic City que cesa su actividad desde 2014, cuando otros cuatro, entre los que estaba el Trump Plaza, cerraron definitivamente sus puertas.

Pero esta clausura es distinta: afecta a un negocio levantado por el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, quien se tomó un tiempo de su campaña para lamentar el cierre.

"Siendo que debieron haber podido alcanzar un acuerdo", dijo Trump a The Associated Press en una entrevista reciente. "Es difícil creer que no fueron capaces de llegar a un acuerdo".