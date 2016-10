Costos y cuidados que demandan las mascotas

Cuando en el hogar se adopta una mascota, por ejemplo un gato, un perro, un conejo, un ave o un pez, de inmediato comienza a formar parte de la familia. Sin embargo, acoger este “mejor amigo” requiere una responsabilidad y un cuidado especial. Y es esta una de las razones por la que algunas personas antes de adquirir una mascota, suelen preguntarse: ¿cuánto me costará tenerla?



Aunque se incurre en gastos, no se pueden cuantificar, ya que todo varía de acuerdo al tipo de custodia que se le brinde al animal, explicó Amelia Tactuk, médica veterinaria.

Cuando se acoge a un animal en casa, lo primero que un experto recomienda es enseñarle las normativas, en las que se incluye acostumbrarlo a su hora de comida y dormida, igual que dónde jugará y hará sus necesidades, cuyas reglas formarán parte de su educación.



Tactuk manifestó que en el caso de perros y gatos, que son los que mayormente se eligen como mascota, se debe tener en cuenta, aparte de brindarles techo, alimentación, educación e higiene, que son los cuidados básicos, otras necesidades, como llevarlos al veterinario, una de las partes más costosas, que varía dependiendo del tipo de procedimiento a realizarles.



Dentro de las áreas de atención que existen en un veterinario, Tactuck resaltó las siguientes: consultas médicas, electrocardiografía, emergencias, endoscopía, estudios y pruebas especializadas, biopsias, odontología, planes de vacunación, radiografía digital, cirugías, cuidados intensivos, internamiento, sonografía y terapia láser.



¿Cómo cuidar la mascota?



Además de tener presente el aseo, la realización de chequeos rutinarios es esencial. Este contribuye a la salud del animal, porque “animal sano, dueño sano”, frase que usualmente utilizan los veterinarios para acordarles a los dueños de animales la importancia de prevenirles enfermedades.



Para mantenerlos sanos, la alimentación de un perro o gato dependerá de la complexión física que tengan. En ocasiones, en el hogar se les suministra alimentos caseros, pero lo recomendable es comprarles comestibles balanceados y no olvidar darles agua.



Dentro del cuidado, a los perros, por ejemplo, hay que cepillarles los dientes con una pasta especial para ellos, nunca con la que utilizan los seres humanos, aclaró Tactuck.



Por otro lado, los veterinarios y otros expertos aconsejan a los amantes de las mascotas saberlas elegir, ya que no todas se pueden tener en el hogar, no resultan ser la mejor opción. Los llamados animales exóticos se encuentran en esta lista, porque necesitan de su hábitat para su desarrollo, y al verse acorralados se pueden comportar de manera agresiva.



Dentro de esta especie están las serpientes, los monos, los cerdos, los alacranes y las lechuzas.



En el caso de las especies endémicas de la isla Hispaniola, la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creada para preservar el medio ambiente, dice en uno de sus párrafos que es de vital importancia la protección, conservación y uso sostenible de los variados ecosistemas que componen el patrimonio natural y cultural de la nación dominicana y de las especies de flora y fauna nativas, endémicas y migratorias, que son parte fundamental. Por ejemplo, las cotorras, que a pesar de la protección que se les brinde en el hogar, su cautiverio contribuye a que no se reproduzca y se encuentre en peligro de extinción.



Enfermedades comunes



Existen algunas afecciones que son transmitidas por el reino animal a los humanos. En el caso de los perros, estos contraen algunos tipos de parásitos como la anquilostomiasis, las lombrices y las tiñas, que contagian cuando sus huevos o larvas son ingeridos.



Entre las enfermedades que transmiten los gatos a sus dueños, la más común es la toxoplasmosis, que se contagia a través del contacto con las heces. Las mujeres embarazadas presentan un alto riesgo, ya que, el parásito puede llegar hasta la placenta y producir defectos genéticos en el feto.

Protección

Los expertos sugieren que un gato y un perro, aunque estén sanos, se deben llevar al veterinario a su chequeo anual. En casa, deben revisarse regularmente y limpiarles ojos y orejas.

Consejos

Para evitar contraer algunas de las enfermedades de gatos y perros, éstos deben ser vacunados, como prevención.